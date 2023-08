Frosinone, la meglio gioventù per sognare la salvezza

Come aveva anticipato il presidente Maurizio Stirpe, la rosa che si sta formando ha la media età tra le più basse del campionato. Dal mercato sono arrivati quasi tutti giocatori under 25. Anche in Serie A la linea verde resta la stella polare del club giallazzurro

“La squadra sarà formata da un mix di ragazzi ed elementi più esperti. Credo che schiereremo una delle rose più giovani della Serie A. La nostra filosofia non cambia”. Firmato Maurizio Stirpe. Parole scolpite nella pietra tanto che a distanza di oltre 2 mesi dalla conferenza stampa del presidente l’organico che si sta formando è tra i più verdi del campionato. Ben al di sotto della media del torneo di 26 anni.

Il progetto-giovani dunque procede spedito anche in Serie A. D’altronde gli acquisti effettuati finora confermano la filosofia di cui ha parlato Stirpe. A parte Romagnoli (33 anni), sono tutti giocatori under 25. Potenziali talenti (Kvernadze, Cuni, Turati, Brescianini, Monterisi, Marchizza ed Harroui) sui quali la società ha investito per cercare la salvezza e creare valore. Da qui alla fine del mercato ci saranno altri movimenti in entrata ed in uscita. Di sicuro la media età non s’alzerà più di tanto. Anzi non è escluso che possa abbassarsi ancora considerando i giocatori che sono nella lista della spesa del direttore Angelozzi e del tecnico Di Francesco.

Lecce baby, Frosinone nel gruppo di testa

Premesso che tutte le squadre sono ancora in costruzione con il mercato che chiuderà solo il 1 settembre, in un’ideale classifica degli organici più verdi al primo posto si piazza il Lecce di Roberto D’Aversa con una media età di 23,5 anni. Insomma una rosa giovanissima ma già la stagione scorsa si attestava sui 24.6. Completano il podio l’Empoli (24,1), il Bologna e l’Udinese a pari merito (24,3). Anche nel campionato passato avevano una squadra under 25.

Seguono Torino (24,6), Frosinone (24,8) e Sassuolo (25,2). Pure la stagione scorsa il club giallazzurro ha vinto il campionato di Serie B con una squadra tra le più giovani (24,6) del torneo. La media età della Serie A finora è di 26 anni. Ma è un numero destinato a cambiare. Con un mese di mercato difficile prevedere se la quota s’alzerà o s’abbasserà.

La Salernitana è la più “anziana”

La squadra campana attualmente ha la media età più alta (26,8 anni). Leggermente staccata la Roma di Mourinho con 26,7. Poi Genoa e Lazio (26,5), Cagliari (26,2) ed Inter (26). Sotto la media generale le altre “sorelle” a partire dal Monza e dalla Fiorentina (25,9). Il Milan di Pioli è a 25,8 a conferma del progetto-giovani che prosegue in casa rossonera. Un terzetto ha la media di 25,7: Atalanta, Verona e Juventus che già nell’ultima stagione ha puntato forte sui millennials lanciando elementi come Miretti, Fagioli, Iling jr, Soulè e via dicendo.

Si può vincere anche con i giovani: il Napoli ha oggi un’età di 25,6, mentre Spalletti ha conquistato lo scudetto con una rosa di 26,2 anni. Il Sassuolo, sempre attento ai baby, viaggia ad una media di 25,2.