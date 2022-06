Gli eletti con Mastrangeli e con Marzi

Vincitori e vinti. Chi sono gli eletti in Consiglio Comunale a Frosinone. Maggioranza ed opposizione sia nel caso di vittoria per Mastrangeli che per Marzi

Un sindaco, trentadue consiglieri eletti, più quelli che entreranno al posto di chi andrà a fare l’assessore. Chi entra in Consiglio Comunale con l’eventuale vittoria del candidato del centrodestra Riccardo Mastrangeli? E chi con l’eventuale vittoria del candidato del polo progressista Domenico Marzi? (Qui tutte le preferenze).

Con la vittoria di RICCARDO MASTRANGELI

MAGGIORANZA

LISTA OTTAVIANI PRIMA FROSINONE – 5 Consiglieri

Eletti : Valentina Sementilli (611 voti), Massimiliano Tagliaferri (504 voti), Angelo Retrosi (329), Christian Alviani (283) e Teresa Petricca (191).

Primi dei non eletti: Giovambattista Martino (189), Mario Grieco e Andrea Campioni.

FRATELLI D’ITALIA – 4 Consiglieri

Eletti : Sergio Crescenzi (227 voti), Alessia Turriziani (217 voti), Alessia Savo (199 voti) e Franco Carfagna (193).

Primi dei non eletti: Marco Ferrara (156), Paolo Fanelli (143) e Corrado Falcidia.

MASTRANGELI SINDACO PER FROSINONE – 3 Consiglieri

Eletti : Anselmo Pizzutelli (255 voti), Maria Antonietta Mirabella (225) e Francesco Pallone (165).

Primi dei non eletti: Annarita Alviani (160), Lucio Pantano e Alessandra Otorino.

LISTA PER FROSINONE – 3 Consiglieri

Eletti : Francesca Chiappini (987 voti, record assoluto), Sergio Verrelli (598 voti) e Corrado Renzi (469 voti).

Primi dei non eletti: Giuseppina Giugliano (162), Ilio Crescenzi (143) e Giuliana Veloccia.

FORZA ITALIA – 2 Consiglieri

Eletti : Adriano Piacentini (459) e Cinzia Fabrizi (211).

Primi dei non eletti: Maurizio Scaccia (126) e Giuseppe Scaccia (117).

LEGA SALVINI PREMIER – 2 Consiglieri

Eletti : Giovanni Bortone (209) e Rossella Testa (204).

Primi dei non eletti: Dino Iannarilli (166 voti), Mara Belli (78) e Andrea Ciotoli (73).

OPPOSIZIONE (IN CASO DI SCONFITTA DI MARZI)

Seggio al candidato sindaco Domenico Marzi (Campo Largo). Prima dei non eletti (in caso di rinuncia): Francesca Campagiorni (Polo Civico)

Seggio al candidato sindaco Vincenzo Iacovissi (Psi). Primo dei non eletti (in caso di rinuncia): Massimo Calicchia (Partito Socialista Italiano)

Seggio al candidato sindaco Mauro Vicano. Primo dei non eletti (in caso di rinuncia): Marco Sordi (Lista Vicano Sindaco per migliore piazzamento della lista nella coalizione)

ELETTI CON MARZI

PARTITO DEMOCRATICO 3

Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi.

Primi dei non eletti: Maria Rosaria Boschieri, Imane Jalmous e Maria Minotti.

MARZI SINDACO FROSINONE 3

Carlo Gagliardi, Alessandra Mandarelli e Armando Papetti.

Primi dei non eletti: Diego Ferrante, Andrea Ranalli e Vittorio Vitali.

POLO CIVICO 1

Claudio Caparrelli. Prima dei non eletti: Francesca Campagiorni.

LISTA MARINI 1

Andrea Turriziani. Prima dei non eletti: Maria Grazia Baldanzi

FROSINONE IN COMUNE 1

Stefano Pizzutelli. Primo dei non eletti: Paolo Sellari.

Con la vittoria di DOMENICO MARZI

MAGGIORANZA

PARTITO DEMOCRATICO 7 Consiglieri

Eletti: Angelo Pizzutelli (787 voti), Fabrizio Cristofari (385 voti), Norberto Venturi (314 voti), Maria Rosaria Boschieri (289 voti), Imane Jalmous (210), Maria Minotti (202) e Germana Grande (198).

Primi dei non eletti: Marco Tallini (186), Vincenzo Savo (173) e Antonella D’Emilia (170).

MARZI SINDACO FROSINONE 6 Consiglieri

Eletti: Carlo Gagliardi (469), Alessandra Mandarelli (424), Armando Papetti (250), Diego Ferrante (219), Andrea Ranalli (171) e Vittorio Vitali (134).

Primi dei non eletti: Antonio Bottini (129), Antonio Facci (127) ed Elisabetta Di Marco.

POLO CIVICO 3 Consiglieri

Eletti: Claudio Caparrelli (374 voti), Francesca Campagiorni (269) e Debora Patrizi (233).

Primi dei non eletti: Marco Silenzi (231), Sara Bruni (148) Antonio Galassi (114) e Fernando Picchi (100).

LISTA MICHELE MARINI 2 Consiglieri

Eletti: Andrea Turriziani (283) e Maria Grazia Baldanzi (152).

Primi dei non eletti: Antonio Antonucci (151) e Davide Piccoli (76).

FROSINONE IN COMUNE 1 Consigliere

Eletti: Stefano Pizzutelli (219 voti).

Primo dei non eletti: Paolo Sellari (103).

PIATTAFORMA CIVICA ECOLOGISTA 1 Consigliere

Eletti: Giuseppe Patrizi (105 voti).

Primo dei non eletti: Maria Teresa Papa (56).



OPPOSIZIONE (IN CASO DI SCONFITTA DI MASTRANGELI)

Seggio al candidato sindaco Riccardo Mastrangeli. Primo dei non eletti (in caso di rinuncia): Sergio Crescenzi (Lista per Frosinone)

Seggio al candidato sindaco Vincenzo Iacovissi. Primo dei non eletti (in caso di rinuncia): Massimo Calicchia (Partito Socialista Italiano)

Seggio al candidato sindaco Mauro Vicano. Primo dei non eletti (in caso di rinuncia): Marco Sordi (Lista Vicano Sindaco).

ELETTI CON MASTRANGELI

LISTA OTTAVIANI PRIMA FROSINONE – 2 Consiglieri

Eletti : Valentina Sementilli, Massimiliano Tagliaferri;

Primi non eletti: Angelo Retrosi, Christian Alviani e Teresa Petricca.

FRATELLI D’ITALIA – 2 Consiglieri

Eletti : Sergio Crescenzi, Alessia Turriziani.

Primi non eletti: Alessia Savo e Franco Carfagna.

MASTRANGELI SINDACO PER FROSINONE – 2 Consiglieri

Eletti : Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella .

Primo dei non eletti: Francesco Pallone.

LISTA PER FROSINONE – 1 Consiglieri

Eletti : Francesca Chiappini. Primo dei non eletti: Sergio Verrelli.

FORZA ITALIA – 1 Consiglieri

Eletti : Adriano Piacentini. Prima dei non eletti: Cinzia Fabrizi.

LEGA – 1 Consigliere