I fondi non arrivano, a Ferentino si bloccano i cantieri

Predica bene ma razzola male l'Europa del Pnrr. I soldi non sono arrivati E così il Comune di Ferentino ha dovuto stipulare un accordo con la Provincia per garantire l'anno scolastico a 120 bambini. ma non è tutto

I soldi sono in ritardo. E non sono soldi qualsiasi. Sono i fondi del Pnrr relativi all’efficientamento energetico della scuola Materna ed Elementare Belvedere. Ma nel frattempo il Comune si era portato avanti ed aveva preparato tutto per cominciare i lavori, spostando i bambini: nella convinzione che i soldi europei sarebbero arrivati in tempi europei. E invece non è stato così.

Il Comune di Ferentino è stato costretto ora a stipulare un contratto con la Provincia. Indispensabile per ricevere in concessione d’uso fino al 31 agosto i locali del piano terreno dell’ edificio di Sant’Agata, sede di Ragioneria: la cui entrata principale si affaccia direttamente su via Casilina Sud. I bambini ora stanno lì, in attesa che arrivino gli 1,8 milioni di euro previsti e che i cantieri possano andare avanti.

In cambio il Comune guidato dal sindaco Piergianni Fiorletta dovrà riconoscere come forma di ristoro la somma di circa 28mila euro. Pagabili in due rate: la prima scade a febbraio 2024.

Una situazione che si è resa necessaria per poter garantire l’anno scolastico a circa 120 alunni dalla scuola Belvedere. All’inizio si pensava ad una soluzione transitoria, cosa di pochi mesi. E infatti ad agosto il sindaco Piergianni Fiorletta aveva individuato il piano Terreno di Sant’Agata come soluzione tampone insieme ai dirigenti scolastici di Belvedere e di Ragioneria ed alla Provincia di Frosinone.

Ma passati ormai quasi quattro mesi dall’ inizio dell’anno scolastico i lavori sono ancora al palo e non si sa quando potranno partire. Il ritardo dell’avvio delle opere è causato dal mancato arrivo dei fondi Pnrr. Serve almeno il 20% per iniziare. All’Ente di piazza Matteotti è invece arrivato solo il 10% del totale. E non bastano.

Ritardo generale

Ma non sono solo i fondi per la scuola Belvedere a creare problemi. Non sono arrivati neanche i fondi Pnrr relativi all’ex palazzo Omni. Si tratta di un palazzo per il quale il Comune ha ricevuto un finanziamento di circa 2 milioni di euro. Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale dovrebbe essere la sede di nuovi uffici comunali in particolare il Suap.

Ma le pessime notizie non arrivano mai da sole. Si registrano anche ritardi (ma questa volta sponda Provincia) per il recupero dell’ ex Scuola Paolini: circa 7 milioni di euro. Anche questi sono fondi del Piano di Resilienza che dovevano finanziare il recupero dell’edificio nella parte alta di Ferentino, con spese a crico dell’ente Provincia.

Non finisce qui. Tardano anche i fondi per la seconda ala dell’Itis Don Morosini: circa 5 milioni di euro, sempre di fondi Pnrr che prevedono tra l’altro anche la realizzazione di un Auditorium a servizio di tutta la comunità.