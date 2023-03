Il Giudizio Universale: Spal-Frosinone

Il Pagellone di Spal-Frosinone 0-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Spal-Frosinone 0-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Due spal …late del Frosinone a Ferrara)

Il migliore

Lucioni

Un gran gol grazie ad un tuffo di testa coraggioso e da consumato attaccante malgrado sia un difensore. Una rete (la seconda stagionale) importantissima che indirizza la gara in un momento decisivo. Nell’occasione tra l’altro rimedia un calcione da Tripaldelli e una ferita all’arca sopraccigliare, terminando il match con una vistosa fasciatura.

Ci riprova poco dopo ma la palla finisce alta. Francobolla La Mantia, puntuale e deciso. Guida la difesa con autorità e soprattutto senza sbavature. Riscatta con gli interessi la serata storta di venerdì scorso.

Voto: 7,5

Turati

La parata di Turati nel finale

Si sporca i guanti nel finale della prima frazione quando deve respingere con i pugni l’angolo tagliato del greco Fetfatzidis. Strepitoso in avvio di ripresa quando chiude la porta a La Mantia evitando l’1-1.

Piazzato ed attento pure allo scadere sul colpo di testa di Moncini. Prezioso nelle uscite. Come all’ultimo minuto del recupero.

Voto: 7

Sampirisi

Copre la fascia destra lasciando pochissimo spazio agli avversari ed in particolare al terzino Tripaldelli e a Maistro quando s’allarga. Si fa valere nei duelli e sulle palle alte. E quando la partita lo consente dà una mano alla fase d’attacco. Becca un’ammonizione per un gesto poco sportivo. Grosso lo richiama in panchina.

Voto: 6

Dal 12’ s.t. Monterisi

Rispetta le consegne da buon soldatino. Confermando di essere elemento affidabile. quando viene chiamato.

Voto: 6

Ravanelli

Il difensore Ravanelli in azione

Un ritorno importante nella difesa giallazzurra che col Parma ha scricchiolato. Si ricostituisce la coppia con Lucioni. L’ex Cremonese si fa sentire e vedere in una gara spigolosa.

Si alterna con lo stesso Lucioni nella marcatura di La Mantia che non combina un granchè. Controlla bene anche Moncini entrato nella ripresa.

Voto: 6,5

Frabotta

Stavolta nessun ballottaggio con Cotali (squalificato). Il terzino sinistro, ex Juventus, torna in formazione dopo la panchina contro il Parma. Molto attivo sulla corsia mancina, dove prova a combinare con Baez. Prima della rete di Lucioni non riesce a deviare in rete il cross basso di Moro.

Assolve i compiti di copertura cercando di spezzare di la catena di destra (Dickmann-Zanellato) della Spal e talvolta marcando Fetfatzidis. Qualche difficoltà, ma finisce in crescendo.

Voto: 6

Garritano

Anche lui ritrova una maglia da titolare a distanza di 2 settimane. Grosso lo schiera da mezzala con la licenza di graffiare, considerando le sue qualità. E’ suo il primo tiro della partita. Sempre nel vivo della manovra, inizia l’azione del gol di Lucioni servendo un bel pallone a Moro.

Voto: 6,5

Dal 31’ s.t. Rohden

Ottimo impatto sul match. Guida un contropiede e innesca Caso ancora pericoloso. E in pieno recupero colpisce il palo con una staffilata da oltre 20 metri. Molto battagliero.

Voto: 6,5

Mazzitelli

Partita tattica giocata con intelligenza, una conclusione alta nel primo tempo. Fondamentale nei meccanismi della squadra di Grosso. Peccato che al 12’ della ripresa debba lasciare il campo per un problema muscolare. “Spero di non perderlo a lungo”, ha detto preoccupato Grosso a fine partita.

Voto: 6,5

Dal 12’ s.t. Gelli

Esordio in Serie B e nel Frosinone per il centrocampista arrivato a gennaio dall’Albinoleffe. Serve il pallone a Caso in occasione del 2-0 ma commette pure un errore che poteva costare caro. Ordinato comunque.

Voto: 6

Kone

Kone al rientro da titolare

Fuori dal tunnel definitivamente. Il centrocampista ivoriano torna dall’inizio dopo oltre 4 mesi (l’ultima volta il 22 ottobre scorso contro il Bari).

Prova di sostanza e carattere, recupera tanti pallone, ringhia sui dirimpettai. E per non farsi mancare nulla rimedia un’ammonizione al 21’ del primo tempo. Se era un esame lo ha superato.

Voto: 6,5

Insigne

Non è scintillante come in tante altre partite. Ha una buona chance ma il suo classico sinistro a giro viene deviato in corner. Si sacrifica in compiti tattici.

Voto: 6

Dal 12’ s.t. Caso

Baez, Caso, Mulattieri e tutta la panchina esulta dopo la rete di Lucioni

Chiude il match dopo 4’ dal suo ingresso in campo. Un gol bellissimo: gioco di gambe e conclusione imprendibile. Seconda rete di fila, sesta, record personale superato. Potrebbe siglare la doppietta ma non è preciso.

Ha colpi pazzeschi.

Voto: 7

Moro

Grosso lo rilancia dal 1’ sperando che possa bissare il gol segnato al Parma. Una gara di sacrificio, sportellate con Arena e Meccariello. Molto utile la causa. La rete di Lucioni nasce da un suo cross basso.

Voto: 6

Dal 42’ s.t. Mulattieri

Gioca gli ultimi minuti.

Voto: s.v.

Baez

Esordio da titolare per l’esterno uruguaiano arrivato a gennaio dalla Cremonese. Un’occasione importante per l’attaccante che finora ha giocato una manciata di minuti (174’ in 6 gare), realizzando un gol. Firma l’assist per Lucioni con una parabola molto precisa. Si disimpegna bene sia a sinistra che a destra mettendo qualità e quantità. Parte largo per giocare spesso dentro al campo, fare densità e rifinire.

Voto: 6,5

Grosso

Il tecnico Fabio Grosso

S’affida al turnover che lo premia con una vittoria fondamentale nella corsa-promozione. Anche i cambi sono azzeccati (Caso-gol) e tempestivi (Monterisi dopo l’ammonizione a Sampirisi). Insomma un Grosso padrone della situazione come d’altronde ha abituato.

Il suo Frosinone continua a comandare il campionato e chi aveva paventato un calo dopo il pari di Palermo ed il ko col Parma si è sbagliato. Bravo il tecnico a rialzare subito la squadra che non perde mai 2 partite di fila e non resta senza vittoria per più di 2 gare.

Voto: 7