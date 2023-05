Il Sora dei record perde tecnico e big: tutti i retroscena

Dopo la promozione, scatta la rivoluzione in casa bianconera. Via l’allenatore, arriverà Campolo. “Volevo restare, non è stata una separazione consensuale”, ha detto Ciardi. Il presidente Palma svela: “Raffreddati i rapporti personali e poi serve un mister a tempo pieno. La Serie D è un’altra cosa”. Lasciano inoltre capitan Costantini e il bomber Corsetti

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Rivoluzione nel Sora dei record. Conquistata la promozione in Serie D a suon di primati (26 vitttorie di fila come nessuna squadra in Italia nei massimi campionati regionali, 90 punti al pari della Lupa Castelli Romani alcuni anni fa, 102 gol segnati) il club bianconero volta pagina in maniera radicale. In panchina non ci sarà Alessio Ciardi, l’allenatore che ha condotto la squadra in una stagione forse irripetibile. Il tecnico ha ricevuto il benservito dal presidente Giovanni Palma.

In Serie D il patron si affiderà a Stefano Campolo, ex tra le altre di Morolo e Vis Artena, che sarà ufficialmente bianconero dal 1 luglio. Via anche diversi giocatori tra i quali il capitano Costantini ed il bomber Corsetti, Insomma una rivoluzione. Quali i retroscena?

L’amarezza di Ciardi

I giocatori del Sora festeggiano la promozione

Il tecnico di Monte San Giovanni Campano, dal 2019 al Sora, non nasconde una certa delusione per l’epilogo della sua esperienza in bianconero. Pensava di aver meritato la conferma dopo un campionato dominato e vinto con largo anticipo. “Non parlerei di una decisione consensuale ma più di una scelta del presidente – ha ammesso Ciardi – Onestamente ero disposto a restare qui a Sora dove mi sono trovato benissimo”.

Per il momento Ciardi è alla finestra ma sicuramente è pronto per provare a vincere un altro campionato di Eccellenza sposando un progetto ambizioso. Non è escluso che possa farlo portando con sé qualche giocatore del Sora di questa stagione. Molto dipenderà dalla volontà di alcuni ragazzi e dalla nuova società.

Il bomber Claudio Corsetti

Alcuni giocatori per vari motivi non resteranno a Sora. Il nuovo Sora farà sicuramente a meno sia del capitano-goleador (14 reti) Andrea Costantini che ha manifestato la volontà di continuare a giocare in Eccellenza per tentare di conquistare l’ennesima promozione. Molto probabilmente dirà addio pure il bomber Claudio Corsetti (22 gol) che ha molto mercato.

Il progetto di Palma

Giovanni Palma, presidente del Sora

Da parte sua il patron Giovanni Palma tira dritto e spiega le sue decisioni. “Abbiamo avuto un raffreddamento nei rapporti personali che metterei come prima causa della separazione – ha osservato il presidente – Cerco un tecnico che possa dedicarsi alla professione tutte le ore della giornata, mentre mister Ciardi ha un‘azienda che non gli consente un impegno totale”.

Per il presidente la Serie D è un’altra realtà. “Essere top in Eccellenza non equivale ad esserlo anche in Serie D – ha aggiunto Palma – Poi la riconoscenza nel calcio non è mai stata la scelta giusta. Sono sicuro che mister Ciardi vincerà un altro campionato di Eccellenza ed il Sora farà un’ottima figura in D, ponendo le basi per un progetto triennale che ci porti in Serie C. Per quanto riguarda i calciatori non rimarrà quasi nessuno. Valuteremo 5-6 calciatori massimo”.

La rivoluzione del Sora dei record è servita.