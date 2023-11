La maggioranza dice si alla staffetta Di Rollo – Ranaldi

Di Rollo candidata alle Provinciali e Ranaldi alla presidenza del Consiglio Comunale: si attende la decisione della maggioranza dopo la riunione di lunedì. Oggi il Consiglio comunale, salterà: mancherà il numero legale. L'opposizione: "Sarebbe una grave mancanza di rispetto"

Barbara Di Rollo sarà la candidata dell’amministrazione comunale di Cassino alle elezioni provinciali del 22 dicembre al posto dell’uscente Gino Ranaldi. Il capogruppo del Pd rinuncia al bis in Provincia per andare a svolgere il ruolo di presidente del Consiglio comunale di Cassino al posto della sua collega di Partito.

Il via libera provvisorio all’operazione è arrivato durante il vertice di maggioranza riunito nelle ore scorse. Lo ha voluto il sindaco Enzo Salera per chiudere il cerchio intorno alla quale stanno lavorando da settimane i vertici del Partito Democratico per trovare la quadratura. Che non sarebbe solo politica ma anche amministrativa: quell’intesa metterebbe il sigillo alla ritrovata sintonia tra il sindaco e la presidente d’Aula. (leggi qui: Di Rollo in Provincia, Ranaldi presidente: il Pd trova pace).

Decisione collegiale

Enzo Salera con Barbara Di Rollo

La situazione tra i due era arrivata ai ferri corti a causa della contrapposizione interna al Pd tra l’area di Pensare Democratico (fondata da Francesco De Angelis e guidata da Sara Battisti) e Base Riformista (gli ex renziani rimasti nel Pd e guidati da Antonio Pompeo). Il Congresso regionale dei mesi scorsi ha superato questa contrapposizione semplificando di molto la via che porta al recupero del dialogo.

Le provinciali sono il banco di prova della ritrovata unità. Con le truppe di Enzo Salera che a dicembre voteranno la ex ‘nemica‘ Barbara Di Rollo e le truppe di Sara Battisti che in primavera voteranno il bis al sindaco Enzo Salera.

Fino a ieri l’unico problema era rappresentato da chi dei due protagonisti dell’operazione dovesse fare il primo passo. Si dimette Di Rollo, si elegge il nuovo presidente del Consiglio e poi ci si avvia alle Provinciali oppure la miss delle preferenze lascerebbe la poltrona solo dopo l’eventuale elezione?Una questione sulla quale tutto ha rischiato di arenarsi. Ecco perché il sindaco Enzo Salera ha voluto coinvolgere l’intera maggioranza nella scelta, per evitare che tutta la faticosa soluzione diplomatica potesse trasformarsi in una sorta di do ut des.

Il vertice pomeridiano

Gino Ranaldi e Barbara Di Rollo

Ieri pomeriggio, dunque, nel corso del vertice di maggioranza ogni gruppo si è espresso in merito a tale scelta. Non sembrano esserci particolari resistenze da parte della squadra di Enzo Salera nella decisione di sostenere Barbara Di Rollo e non Gino Ranaldi nella corsa a Palazzo Iacobucci. Tuttavia l’accordo ancora non c’è. Perché Barbara Di Rollo ha confermato che non intende dimettersi prima dell’eventuale elezione. Un atteggiamento non gradito da Gino Ranaldi, fedelissimo del sindaco Salera, che sarebbe quindi meno disposto a cedere il passo.

Ci sarebbe una terza via, in queste ore al vaglio, per cercare di giungere ad un compromesso. A fare il primo passo (indietro) sarà l’uscente Gino Ranaldi, rinunciando alla candidatura bis alle Provinciali e l’intera maggioranza sosterrà la candidatura di Barbara Di Rollo. Che contestualmente però prima di presentare la sua candidatura firmerà una sorta di “dimissioni in bianco”. Nella sostanza dei fatti si impegnerà pubblicamente ed ufficialmente a ricoprire non più di un incarico, dunque se eletta lascerà la presidenza del Consiglio.

Al netto dell’accordo politico che a questo punto sembra esserci, Di Rollo teme i franchi tiratori o eventuali sgambetti. Per questo non intende lasciare la presidenza del Consiglio comunale. Vuole misurare la fiducia del suo Partito e della sua maggioranza anche in vista delle prossime elezioni. I gruppi di maggioranza si sono presi però ancora alcuni giorni per decidere, non c’è unanimità. Questo significa che l’accordo potrebbe anche non andare in porto, con tutte le conseguenze che poi potranno esserci anche in vista delle prossime comunali.

Salta il Consiglio

Si attende la decisione dei Gruppi consiliari prima di procedere: oggi pomeriggio, intanto, a presiedere i lavori del Consiglio comunale ci sarà certamente Barbara Di Rollo. Ma la seduta salterà per l’assenza annunciata del sindaco e di alcuni consiglieri della maggioranza. I presidenti dei Gruppi consiliari si riuniranno nel pomeriggio per fissare una nuova data: con ogni probabilità sarà il 30 novembre.

La seduta era stata richiesta dalle opposizioni: la maggioranza farà mancare il numero legale e le opposizioni già annunciano battaglia. “Spero che il Consiglio si faccia perché sono temi che interessano tutta la cittadinanza, sarebbe una grave mancanza di rispetto da parte di tutta la maggioranza non partecipare” mette in guardia il consigliere Armando Russo, che poi in merito alla nuova Pro Loco tuona: “Il sindaco Salera e gli assessori Grossi e Petrillo hanno mentito sapendo di mentire“.