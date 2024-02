L’asfalto della Regione: ecco dove lo metteranno

Il programma triennale della rete viaria del Lazio. Tutti gli interventi in provincia di Frosinone

Il via è arrivato oggi. La Giunta regionale del Lazio ha approvato il programma della Rete Viaria Regionale: il piano degli interventi sulle strade strategiche che collegano i vari punti del territorio. Il semaforo verde è arrivato sia per il piano annuale che quello triennale 2024-2026.

Nel Piano sono previsti interventi per 402 milioni di euro: riguardano opere di manutenzione straordinaria e tengono conto dello stato di deterioramento delle strade. Inoltre ci sono 159 milioni di euro di fabbisogno per la manutenzione ordinaria; circa 505 milioni di euro di fabbisogno per le nuove realizzazioni. Il totale degli interventi è di circa un miliardo e cento milioni di euro.

Il tipo di interventi da fare e dove è stato deciso da Astral con la nota prot.1076945 del 29 settembre 2023, integrata con nota n.1320996 del 17 novembre 2023 inviate alla Regione Lazio. Dal 2019 l’attuale rete viaria ha inglobato tratti di ex strade provinciali che avevano bisogno di manutenzione.

GLI INTERVENTI PER LE PROVINCE

Foto: Ernesto e Slava / Pixabay

Roma: 141.388 km di strade regionali e nessuna ex provinciale gestita.

Viterbo: 46.718 km di strade regionali e 219.817 km di strade provinciali per un totale di 266.535 km.

Rieti: 156.908 km di strade regionali e 85.500 km di strade provinciali per un totale di 242.408 km

Latina: 80.016 km di strade regionali e 154.998 km di strade provinciali per un totale di 235.014 km

Frosinone: 335.356 km di strade regionali e 194.014 km di strade provinciali per un totale di 529.370 km.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono 486 in tutto il Lazio. Sono stati suddivisi nei territori provinciali in base ad uno studio sullo stato di deterioramento dei tratti analizzati:

193 interventi previsti nel triennio per la provincia di Frosinone con una somma finale di 181.675.680 €

con una somma finale di 181.675.680 € 94 interventi previsti nel triennio per la provincia di Rieti con una somma finale di 73.000.000 €

con una somma finale di 73.000.000 € 86 interventi previsti nel triennio per la provincia di Latina con una somma finale di 68.060.000 €

con una somma finale di 68.060.000 € 62 interventi previsti nel triennio per la provincia di Viterbo con una somma finale di 32.750.000 €

con una somma finale di 32.750.000 € 51 interventi previsti nel triennio per la provincia di Roma con una somma finale di 47.130.000 €

GLI INTERVENTI PER LA CIOCIARIA

Le strade di Cassino deserte

Circa 505 milioni di euro serviranno a sostenere nuove e importanti opere. Tra queste, rientra la messa in sicurezza della SR “Ausonia“, che collega Cassino con Formia. Inoltre l’intervento di ampliamento della sede stradale, messa in sicurezza e adeguamento della barriera di sicurezza e regimentazione delle acque meteoriche in alcuni tratti della SR di Fiuggi (ex SS 155). Ed ancora gli interventi sul tratto stradale della Sublacense che interessano i territori di Piglio – Arcinazzo; Trevi – Filettino; Filettino – Capistrello.

In programma c’è una serie di interventi che riguardano: S.P. 23 Ferentino – Supino I tronco, S.P. 23 Rotatoria Ferentino, S.P 23 Ramo per Strada Consortile ASI; S.P. 277 Asse attrezzato Frosinone; S.P. 279 Asse attrezzato Ceccano; S.R. Della Valle del Liri (ex SS 82).

Altri lavori riguarderanno la S.R. Di Frosinone e Gaeta (ex SS 637); S.P. 257 Pontecorvo – San Giovanni Incarico; SP 66 Ortella, SP 95 Ambrifi Pastena, SP 97 Lenola, SP 257 Pontecorvo – San Giovanni Incarico, SP 628 Leuciana (1° e 2° tronco); SP 275 -276 Allacciamento Stabilimento FIAT; S.R. di Forca d’Acero (ex SS 509); S.R. Della Vandra (ex SS 627); S.R. Di Sora (ex SS 666); S.R. Ex 214 Maria e Isola Casamari.