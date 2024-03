Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 27 marzo 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 27 marzo 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Ruperto, vescovo di Salisburgo. Di famiglia nobile, originario dell’Irlanda, si reca in Baviera verso il 700 come monaco itinerante. Fonda un monastero vicino l’antica città romana di Juvavum, nucleo della nuova Salisburgo, “città del sale”, di cui è primo vescovo. Muore il 27 marzo del 718, nel giorno di Pasqua. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 27 MARZO 1993

FROSINONE / “Non temo le elezioni anticipate”. Il sindaco lascia all’Ulivo il compito di trovare una maggioranza: “Spero che stavolta sappiano contare fino a ventuno”. Marzi respinge l’accusa degli alleati di correre troppo sui piani edilizi. Il primo cittadino si tira fuori dalla mischia e nel centrosinistra si mugugna.

Auto, 25 milioni per allontanare la crisi. Dalla giunta regionale via libera al maxi finanziamento per l’indotto Fiat. Interessati trenta Comuni del Cassinate. Scalia: “Uno studio conferma le grandi potenzialità della componentistica”.

Solidarietà, porte aperte alle ragazze madri e ai bimbi abbandonati. S’inaugura la casa d’accoglienza. Iniziativa curata da con Ermanno D’Onofrio: edificio ristrutturato grazie alle offerte.

FERENTINO / Festa degli alberi, nasce un parco. Martini (FI), invece scopre che centinaia di famiglie non devono pagare la Cosap alla Provincia. Oggi l’inaugurazione dell’area verse di 7 ettari alle Molazzete..

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 27 marzo 2024.