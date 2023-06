L’ora degli outsiders: Kedziora, Alemao e Vipotnik dopo Kvernadze

[IL PUNTO] Il Frosinone a caccia di occasioni di mercato per rinforzare la squadra in vista della Serie A. Lo staff di Angelozzi impegnato nel mercato estero: nel mirino il difensore polacco della Dinamo Kiev, il centravanti brasiliano dell’Internacional ed il capocannoniere del campionato sloveno. Si stringe per Brescianini, il Palermo in pressing su Insigne

Alessandro Salines Lo sport come passione

Si possono definire colpi ad effetto, a sorpresa, da mercato creativo, scommesse in un certo senso. Il classico coniglio che viene tirato fuori dal cilindro. Giocatori (magari giovani) poco conosciuti al grande pubblico oppure occasioni da prendere al volo. In una parola: outsiders. Una tipologia di colpi che tanto piace ad Angelozzi che può vantarne tantissimi in carriera. Ed i tifosi del Frosinone ne hanno avuta prova con i vari Gatti, Boloca ed Oyono (solo per fare qualche nome).

L’attaccante georgiano Kvernadze è il primo della prossima stagione: lunedì 3 luglio sbarcherà in Italia per effettuare a Roma al policlinico “Gemelli” le visite mediche a partire dal giorno seguente. Ma molto probabilmente non sarà l’unico. Il direttore Guido Angelozzi ed il suo staff seguono altri 3 outsiders: gli attaccanti Alemao e Vipotnik e il difensore Kedziora.

Un altro polacco per la difesa

Il difensore polacco Tomasz Kedziora

La notizia è rimbalzata direttamente dalla Polonia. Il Frosinone sarebbe interessato al terzino destro (ma può giostrare pure da centrale) Tomasz Kedziora, 29 anni, della Dinamo Kiev ma reduce dal prestito in Grecia al Paok Salonicco. Cresciuto nel Lech Poznan, nazionale polacco (28 presenze), 57 partite tra Champions League ed Europa League, è un giocatore di esperienza che andrebbe a puntellare la retroguardia giallazzurra rimasta orfana di elementi come Sampirisi, Lucioni e Ravanelli. In carriera ha vinto 2 titoli nazionali polacchi ed 1 ucraino.

Un profilo dunque che potrebbe fare al caso: i polacchi sono giocatori affidabili, disciplinati e negli ultimi anni sono cresciuti parecchio. Tra l’altro il Frosinone ha l’esempio di Szyminski che si è sempre distinto per professionalità e regolarità. Kedziora è arrivato alla Dinamo Kiev dal 2017 (198 partite e 7 gol), ha il contratto fino al 2024 ma gradirebbe un trasferimento anche a causa della guerra tra Ucraina e Russia. Non è comunque una trattativa facile, l’ingaggio alto potrebbe essere un ostacolo, ma il Frosinone si sta muovendo.

Gol stranieri

Il brasiliano Alemao

Partiti per fine prestito Mulattieri e Moro, il pacchetto delle punte centrali è rimasto sguarnito. Nei ranghi ad oggi c’è solo Borrelli. Diversi i nomi circolati finora (da Bonfanti a Tabakovic fino a Pohjanpalo) ma nelle ultime ore sono entrati in ballo 2 outsider. Che interessano parecchio. Il primo è brasiliano: Alexander Zurawski, meglio noto come Alemao. L’altro è sloveno e si chiama Zan Viptonik.

Alemao, 25 anni milita nell’Internacional di Porto Alegre. Omonimo dell’ex centrocampista del Napoli di Maradona. E’ chiamato così per via dei tratti somatici e dei capelli biondi da tedesco (Alemao in portoghese). Un attaccante forte fisicamente, dotato di ottima tecnica e di un dribbling molto efficace. Parte da lontano ma sa riempire bene l’area di rigore. L’interesse è concreto anche se non è una trattativa semplice per diversi motivi a partire dalla formula (i brasiliani vogliono una cessione definitiva, il Frosinone punta al prestito) e dai costi del cartellino (ha una valutazione di circa 3 milioni).

Zan Viptonik

Zan Viptonik, è un classe 2002, fresco capocannoniere (20 gol in 30 partite) del campionato sloveno con la maglia del Maribor. Un gioiellino che fa gola a diverse formazioni italiane (Genoa, Salernitana, Fiorentina, Atalanta ed Udinese) e straniere (Betis Siviglia, Dinamo Zagabria, Amburgo ed Anderlcht). Tanta concorrenza dunque. Il Frosinone ha dalla sua i buoni rapporti con il Maribor: di recente ha chiuso la cessione di Bozic ed aveva preso Koblar. Inoltre è gestito dalla Bola Consulting, la stessa agenzia che cura gli interessi di Lulic e dello stesso Koblar.

Stretta per Brescianini

Brescianini in un duello con Gelli (Foto © Mario Salati)

Il Frosinone continua a tampinare il centrocampista del Milan di ritorno dal prestito a Cosenza. Brescianini, già seguito l’estate scorsa, è una mezzala molto forte ideale per il 4-3-3. La scorsa stagione è stato decisivo per la salvezza dei calabresi e a Frosinone lo ricordano bene per aver segnato il gol-vittoria del Cosenza allo “Stirpe”. Il giocatore ha tanto mercato ma il Frosinone spera stavolta di chiudere l’intesa.

Intanto il Palermo insiste per Insigne (scadenza 2024). Dopo aver ingaggiato Lucioni, il club rosanero punta ad un altro pezzo da novanta della squadra che ha dominato l’ultima Serie B. Insigne è un attaccante esterno di qualità che ha vinto campionati (3 di B) ed ha mercato. Ha il placet di Corini, bisogna trovare la quadra tra le società ed il giocatore.