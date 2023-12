Luoghi della Cultura, dove sono andati i soldi

I finanziamenti regionali ai Comuni del Lazio per valorizzare i luoghi culturali. Sulle 159 richieste ricevute, 150 sono state ammesse. I progetti ammessi con 40 punti o più richiedevano 11,57 milioni di euro, ma avevano a disposizione solo 4,92 milioni. Alcuni progetti non sono stati finanziati a causa di risorse insufficienti. Ecco dove sono andati (e dove non) i soldi

L’atto specifico è la Determina del 30 novembre 2023 n°G16095 della Direzione Cultura e Lazio creativo della Regione. È pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n°98 che ha per oggetto “Avviso pubblico per la valorizzazione dei Luoghi della Cultura del Lazio. Approvazione dell’elenco delle domande non ammissibili a valutazione e della graduatoria finale”

Si tratta dei finanziamenti regionali destinati ai Comuni del Lazio per attività di riqualificazione, recupero ma anche di riallestimento dei servizi culturali e degli altri luoghi della cultura.

Quasi tutte ammesse

Alla Regione sono arrivate complessivamente 159 domande. In seguito alla scrematura fatta con l’istruttoria formale svolta dalla struttura regionale ne sono risultate ammissibili 150 domande; fuori dai giochi soltanto in nove.

La Commissione regionale a quel punto ha proceduto alla valutazione delle 150 domande risultate ammissibili, indicandone il punteggio e formando la relativa graduatoria. La stessa Commissione, in base ai contributi richiesti, ha proposto l’assegnazione delle risorse disponibili, fino al loro esaurimento. Sono andate ai progetti che hanno raggiunto il punteggio minimo di 40 punti sui 60 complessivamente disponibili, secondo quanto stabilito dall’articolo 9 dell’Avviso Pubblico.

Le somme richieste dai progetti che hanno raggiunto il punteggio minimo di 40 punti ammonta complessivamente ad € 11,57 milioni di euro. Poiché però il bando aveva una dotazione finanziaria di 4,92 milioni per le annualità 2023-2024, ne consegue che le risorse disponibili non sono sufficienti a una totale copertura finanziaria dei progetti in in graduatoria.

I progetti finanziati

Un evento nella biblioteca comunale di Pico

Per questo nel Bollettino Ufficiale sono state pubblicate le graduatorie dei progetti con punteggio minimo di 40 punti finanziabili. Ed accanto a loro c’è il relativo contributo concedibile. In un secondo elenco ci sono i progetti con punteggio minimo di 40 punti al momento però non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili.

Dove sono andati i fondi.

COMUNE DI PICO

Luogo della cultura la Biblioteca comunale, con il progetto “Time Gate del Borgo letterario“. ha ottenuto il punteggio di 49 punti ed un contributo di 200mila euro.

COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

Luogo della cultura il Museo Geologico, con il progetto “Lavori di riqualificazione, eliminazione barriere architettoniche, valorizzazione del Museo Geologico“. Qui il punteggio è di 48 punti e 198mila euro come contributo.

COMUNE ARCE

Luogo della cultura Parco Archeologico di Fregellae per il progetto “Allestimenti e arredi del nuovo centro civico Piersanti Mattarella”. Ha ottenuto 48 punti ed un finanziamento di 200mila euro.

COMUNE DI AQUINO

Luogo della cultura il Museo della città di Aquino, con il progetto “Adeguamento e allestimento degli spazi espositivi del Museo della città di Aquino denominato Kaled Al-Asaad“. È il direttore del museo di Palmira, catturato e torturato da un gruppo jihadista e in seguito ucciso il 18 agosto 2015. Il progetto ha avuto 48 punti e 200mila euro di contributo.

DIOCESI DI SORA – CASSINO – AQUINO – PONTECORVO

Luogo della cultura la Biblioteca Diocesana Cardinale Cesare Baronio con il progetto “Rifacimento impianto rilevazione fumi“. Ha ottenuto 44 voti ed un contributo di 7.381,27 euro.

COMUNE DI BOVILLE ERNICA

L’ingresso del museo di Boville Ernica

Luogo della cultura il Museo Civico San Francesco. Qui verrà realizzato il progetto “Recupero e riqualificazione funzionale del Museo Civico San Francesco“; la commissione gli ha assegnato 44 punti e 200mila euro di contributo.

COMUNE DI PONTECORVO

Luogo della cultura Museo delle Battaglie, con il progetto “Interventi di abbattimento barriere architettoniche, efficientamento energetico e lavori di manutenzione straordinaria del Museo delle Battaglie”. La commissione lo hja valutato con 44 punti e finanziato con 195mila euro.

COMUNE DI ACUTO

Luogo della cultura la Biblioteca Comunale. Intorno a lei è stato sviluppato il progetto “Riqualificazione della Biblioteca Comunale” valutato con punti 44 e finanziato con 167.813,79 euro.

Ammissibili ma non finanziabili

La Casa di San Tommaso a Roccasecca

Nella Tabella B allegata alla determina regionale c’è invece la graduatoria dei Progetti ammissibili a finanziamento ma al momento non finanziabili per risorse insufficienti. Ecco quali:

il Comune di Roccasecca per la Casa di San Tommaso con il Progetto “Realizzazione museo multimediale e biblioteca contenente esclusivamente libri scritti da e su San Tommaso d’Aquino nella cd. Casa di San Tommaso nonché di un “percorso esperienziale nel sito archeologico dei Conti d’Aquino denominato “La Via della Filosofia Tomistica”. Ha ottenuto il punteggio di 43 per un contributo richiesto di € 190mila euro. Non finanziato anche il Comune di Collepardo per il Palazzo La Rocca sede dell’Ecomuseo Orto del Centauro Chirone; aveva presentato il progetto “Riqualificazione del Palazzo La Rocca sede dell’Ecomuseo Orto del Centauro Chirone“. Anche qui il punteggio è di 43 punti mentre il contributo richiesto è di poco inferiore ai 200mila euro.

Aveva presentato un progetto anche il Comune di Esperia per Palazzo Spinelli. Puntava sugli “Interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico“. È stato valutato come i progetti di Roccasecca e Collepardo con punti 43. I fondi richiesti erano 198.600 euro.

Sotto quota 43

Il museo Archeologico di Castro dei Volsci

Il Comune di Castro dei Volsci ha chiesto 200mila euro per il Museo Civico. Puntava alla realizzazione di un nuovo allestimento permanente. I punti sono stati 42. È lo stesso punteggio andato al progetto del Comune di Sant’Apollinare per la Biblioteca Comunale dove intendeva realizzare i Lavori di manutenzione con 200mila euro.

Poco più giù il progetto del Comune di Pofi per la Biblioteca Comunale: 40 punti ed una richiesta di 199.892 euro. Infine, il Comune di Gallinaro per Palazzo Lebon nel centro storico. C’è un progetto di riqualificazione e valorizzazione che punta alla realizzazione del Museo dei Modelli di artista e della Belle Époque. la commissione gli ha assegnato 40 punti; il Comune chiedeva €199.680 euro di contributo.

In totale, i Comuni Ciociari posizionatisi utilmente in graduatoria sono 15, di cui 8 ammessi subito al finanziamento e 7 che devono sperare. Ci sono poi ulteriori 20 Comuni della provincia di Frosinone, che hanno riportato un punteggio insufficiente e quindi non ammessi ad alcun finanziamento.