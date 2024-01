Mazzitelli-Reinier, DiFra ritrova la coppia d’assi del centrocampo

Sabato col Monza potrebbero rientrare il capitano e il fantasista brasiliano. Per buona parte del girone d’andata sono stati tra i pilastri della squadra giallazzurra che ha saputo conquistare 19 punti. Mercato: ufficiale l’attaccante Ghedjemis, Lulic verso il Bari. Si rinforza la Primavera: tornano Selvini ed Evan, preso Lazar

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il capitano ed il “golden boy”. Luca Mazzitelli e Jesus Carvalho Reinier. Nel periodo migliore del Frosinone sono stati tra i pilastri del gioco di Eusebio Di Francesco: equilibrio, leadership, temperamento, imprevedibilità, fantasia e 3 golletti da 6 punti. Quando sono rimasti ai box per infortunio è cambiato qualcosa e la squadra giallazzurra ha frenato se non inchiodato (1 punto nelle ultime 5). Solo un caso?

I numeri parlano chiaro e fanno il paio con una squadra che indubbiamente ha risentito dell’assenza dei 2 centrocampisti titolarissimi per buona parte del girone d’andata. Ora Mazzitelli e Reinier sono pronti a rientrare dopo la panchina all’Olimpico contro la Lazio. Di Francesco può tirare un sollievo e contro il Monza allo “Stirpe” potrà calare 2 carte importanti per cercare di tornare a fare punti ed iniziare a risalire la china.

Da regista della promozione a capitano in Serie A

Mazzitelli nella gara con l’Empoli (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Mazzitelli è stato uno degli artefici della promozione. Il regista della squadra di Fabio Grosso che ha stravinto il campionato di Serie B. Riscattato in estate dal Monza, è diventato capitano in Serie A. Ripagando la fiducia di Di Francesco a suon di prestazioni sopra le righe. Un autentico punto di riferimento del centrocampo giocando da mezzala o da mediano in una linea a 2. Acume tattico, tecnica, temperamento e pericolosità in zona d’attacco. Undici partite che hanno fruttato 15 punti. Decisivo nella vittoria in rimonta col Sassuolo grazie ad una bella doppietta.

Con Barrenechea e Reinier ha formato un centrocampo di spessore che ha coniugato dinamismo, equilibrio e fantasia. Mazzitelli si è fermato per un infortunio al polpaccio destro al 35’ della gara di San Siro con l’Inter. E’ uscito e guarda caso il Frosinone ha perso 2-0. Fuori dunque nelle seguenti 6 gare, i giallazzurri hanno raccolto appena 4 punti. Una coincidenza? Chissà. Di sicuro l’assenza del capitano si è fatta sentire. In un gruppo molto giovane ed inesperto la sua leadership è indubbiamente mancata.

Eusebio Di Francesco (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Tra l’altro Mazzitelli era stato assente anche a Cagliari per squalifica ed è storia nota com’è andata a finire. Ormai recuperato, Di Francesco lo ha portato in panchina all’Olimpico. Sabato contro il Monza (sua vecchia squadra) potrebbe ritrovare la maglia da titolare in una partita molto delicata per il Frosinone. Serve la sua spinta e Di Francesco lo sa,

Reinier, il “golden boy” del Real Madrid

Il brasiliano Reinier

Il fantasista brasiliano è stato il colpo ad effetto di Angelozzi. Reinier, classe 2002, talento del Flamengo, nel 2020 è stato ingaggiato dal Real Madrid per la bellezza di 30 milioni. A causa di una serie problemi però non è riuscito ad imporsi nei blancos e nemmeno nelle squadre (Borussia Dortmund e Girona) dove è andato a farsi le ossa. Il Frosinone in estate ha strappato il prestito grazie ad un’intuizione di Angelozzi.

Dopo un periodo di ambientamento, Reinier si è preso il Frosinone in una domenica d’inizio ottobre. Schierato titolare col Verona, ha segnato il primo gol del 2-1 finale. Da quel momento Reinier è sempre stato titolare, diventando una delle “armi” più affilate di Di Francesco. Il suo gioco tra le linee è stato fondamentale. Fino all’infortunio nella gara col Milan, Reinier ha giocato 7 partite ed il Frosinone ha conquistato 9 punti.

Reinier il giorno della sua presentazione

Oltre al gol col Verona, il brasiliano ha confezionato 2 assist ed ha realizzato il gol-qualificazione nei sedicesimi di Coppa Italia col Torino. E’ stato fuori 4 partite e la squadra ha racimolato solo 1 punto. Di Francesco ritrova un giocatore che può alzare la cifra tecnica e la pericolosità dei canarini. Col Monza può essere l’uomo decisivo.

Mercato, ufficiale Ghedjemis

Il giovane attaccante Selvini

Come era nell’aria da qualche giorno, è arrivato il giovane attaccante esterno franco-algerino Fares Ghedjemis. Prelevato a titolo definitivo dal Fc Rouen (Ligue3 francese), ha firmato un contratto fino al 2026. Nelle prossime ore potrebbe toccare al difensore Huijsen della Juventus ed all’esterno Zortea dell’Atalanta. Da Verona intanto è rimbalzata la notizia su un interessamento del Frosinone per la punta Bonazzoli. Sul fronte cessoni, Lulic dovrebbe andare al Bari grazie ad un triennale e non al Sudtirol come sembrava fino a lunedì quando la pista si è raffreddata.

Il Frosinone è al lavoro anche per rinforzare la Primavera di Gregucci e provare così ad evitare la retrocessione. Sono stati richiamati alla base l’attaccante Selvini e il terzino Evan che erano in prestito nel Rimini. Dal Sassuolo in arrivo il difensore Lazar.