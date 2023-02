Mercato chiuso, ecco il nuovo volto della Serie B

[FOCUS] Tutte le operazioni portate a termine dalle 20 sorelle. Come cambia il campionato? L’analisi, le curiosità e le prospettive. Il Frosinone chiude con i colpi Bidaoui e Gelli. Il botto finale è del Cosenza con Mauro Zarate

Alessandro Salines Lo sport come passione

Le luci si sono spente, gli amici sono andati via, è calato il sipario sul mercato invernale con gli ultimi squilli delle 20 “sorelle” nelle affollate sale dell’hotel Sheraton di Milano. Dopo un mese di voci, trattative, acquisti e cessioni come cambia la Serie B? Difficile dirlo, sarà il campo il giudice supremo. La sensazione è che gli equilibri non si siano spostati più di tanto. I club hanno cercato più che altro di completare gli organici e sistemare gli esuberi. Certo qualche colpo ad effetto c’è stato come Nainggolan alla Spal e Zarate al Cosenza.

Il Frosinone ha rinforzato l’attacco con Baez e Bidaoui ed ha messo dentro un jolly come Gelli. Le rivali alla corsa promozione diretta (Genoa e Reggina) hanno provato ad alzare l’asticella. Qualche buon movimento in zona playoff, molto attive le formazioni in corsa per la salvezza.

L’analisi del mercato delle 20 squadre.

PROMOZIONE DIRETTA

Frosinone

iL direttore Guido Angelozzi

Era difficile migliorare una squadra prima in classifica con 9 e 8 punti di vantaggio sulle inseguitrici (Genoa e Reggina). “Devo avere rispetto per un gruppo che sta facendo un campionato straordinario”, aveva detto il direttore Angelozzi. Eppure il Frosinone alla fine ha rinforzato l’attacco con 2 esterni di qualità ed esperienza come Baez dalle Cremonese e Bidaoui dall’Ascoli. Preso poi Gelli dall’Albinoleffe, trequartista che può giocare anche a centrocampo. Ceduti Ciervo e Traorè. Insomma sulla carta un Frosinone ancora più competitivo.

Genoa

La formazione rossoblu, seconda a – 8, ad inizio mercato ha riabbracciato la bandiera Criscito. Elemento di esperienza e carisma per la piazza ligure. Poi 2 rinforzi interessanti come l’esterno Haps dal Venezia ed il giovane attaccante Salcedo del Bari. Presi anche il difensore Matturro e l’attaccante Dragus. E’ rimasto il bomber Coda che aveva diverse richieste. In definitiva organico puntellato ma i rinforzi difficilmente faranno la differenza.

Reggina

Il difensore Terranova

La Reggina alla fine non è riuscita a prendere il navigato centrocampista Ionita cercato direttamente da Inzaghi. Ingaggiati il portiere Contini dalla Sampdoria, il difensore Terranova dal Bari, il centrocampista Bondo dal Monza e l’attaccante Strelec dallo Spezia. Ceduti quei giocatori fuori dal progetto come Ravaglia, Dutu, Giraudo e Santander. Terranova, ex canarino, è elemento affidabile ed esperto. Strelec è un giovane attaccante slovacco che può essere una buona alternativa. Manca forse un centrocampista.

ZONA PLAYOFF

Sudtirol

La rivelazione altoatesina ha mosso più di qualche pedina. Ha perso innanzittutto il gioiellino Nicolussi Caviglia passato alla Salernitana. Via anche i vari Crociata, Voltan, Iacobucci, Capone, Barison, D’Orazio e Marconi. Presi elementi di categoria come gli attaccanti Fiordilino (Venezia) e Cissè (Pisa), i difensori Celli (Ternana) e Giorgini (Latina) ed il centrocampista Lunetta (Rijeka). La cessione di Nicolussi Caviglia potrebbe pesare. Per il resto la rosa non esce né rinforzata e neppure indebolita.

Bari

I pugliesi, quinti a 33, hanno effettuato un mercato sufficiente a partire dal promettente attaccante Sebastiano Esposito proveniente dall’Anderlecht. Poi sono arrivati i centrocampisti Benali dal Brescia e Morachioli dal Renate, il portiere Sarri dalla Juve Stabia e al fotofinish l’esterno Molina. Quest’ultimo è sicuramente un buon rinforzo. Sfiorato l’autogol dal club biancorosso che aveva preso in prestito Portanova dal Genoa ma i tifosi hanno protestato in quanto il giocatore è stato di recente condannato per stupro. A quel punto la dirigenza ha lasciato perdere.

Cagliari

Due rinforzi per i sardi che stanno recuperando posizioni. Dopo l’esterno Azzi dal Modena, nelle ultime ore è stato ingaggiato l’attaccante sloveno Strelec che era stato alla corte di Ranieri ai tempi della Sampdoria. Lasciano l’Isola Carboni (Monza) e Pereiro (Nacional). Nessun stravolgimento ma Cagliari nel segno della continuità.

Ternana

Alle prese con problemi societari, il club rossoverde non ha effettuato acquisti considerando che Onesti è un ritorno dal prestito alla Fermana. In uscita invece diverse operazioni: Pettinari (Benevento), Spalluto (Novara), Rovaglia (Montevarchi), Celli (Sudtirol), Moro (Real Oviedo) e Furlan (Latina). La rosa ha forse perso qualcosa.

Pisa

L’allenatore del Pisa Luca D’Angelo

Archiviato il colpo-Moreo dal Brescia, un attaccante molto duttile e quotato in Serie B, il Pisa ha chiuso lo scambio Ionita-Gargiulo col Modena. Preso anche il giovane centrocampista Zuelli della Juventus. Tre innesti di qualità ma anche esperienza per D’Angelo che punta decisamente ai playoff. Tra i partenti anche l’ex canarino Gucher (Pordenone) oltre che Cissé (Sudtirol) e Canestrelli (Como).

Palermo

Protagonista del mercato invernale con gli arrivi soprattutto dell’attaccante Tutino dal Parma e del trequartista Verre dalla Sampdoria, rinforzi di qualità per una compagine in forte ascesa e che non vuole fermarsi. Interessante anche l’ingaggio del terzino Masciangelo dal Benevento. Ingaggiati inoltre i difensori Orlhuela (Montevideo), Graves (Randers) ed Aurelio (Pontedera). Almeno sulla carta Corini si ritroverà una rosa rinforzata.

CENTROCLASSIFICA

Parma

Finora deludente rispetto alle attese, il Parma ha cambiato poco a dispetto di quello che si potesse pensare. Acquistato solo l’attaccante scuola Juve Zanimacchia proveniente dalla Cremonese. Ceduti invece Tutino (Palermo), Osterwolde (Fenerbahace) e Romagnoli (Lecce). La società emiliana ha tentato il colpaccio Valoti del Monza, trattato anche dal Frosinone, ma non ce l’ha fatta.

Modena

Perfezionati nelle settimane scorse l’acquisto di Strizzolo (Perugia) e la cessione di Azzi (Cagliari), il club emiliano si è mosso nell’ultimo giorno. Tesser potrà contare sull’esperienza del centrocampista Ionita e sul terzino Ferrarini del Monza ma di proprietà della Fiorentina. Salutano Gargiulo (Pisa), Marsura (Ascoli) e Piacentini (Triestina). Ionita è sicuramente un giocatore importante per la Serie B e regalerà consistenza alla mediana.

Ascoli

Il centravanti Forte passato all’Ascoli

Di sicuro il club bianconero non è rimasto a guardare per cercare di recuperare il terreno perduto. Il centravanti Forte ed il centrocampista Proia sono giocatori di prima fascia in Serie B. L’attaccante Marsura ed il centrocampista Sidibe possono essere delle soluzioni. Ceduti Salvi (Cittadella), Iliev (svincolato), Baumann (svincolato), Fontana (svincolato), Fabbrini (Lucchese), Bidaoui (Frosinone).

Como

Longo potrà contare su 2 difensori in più: Canestrelli (Pisa) e Pierozzi (Palermo). Il centrocampista Da Cunha (Nizza) ed il portiere Gomis (Rennes) gli altri volti nuovi in un Como che pian piano si sta risollevando e sabato affronterà in casa il Frosinone. Il mercato non sposterà troppo ma la rosa allestita in estate è sicuramente competitiva. Ceduto Ambrosino al Cittadella

ZONA RETROCESSIONE

Brescia

Lasciato partire Moreo, i lombardi hanno calato un tris di ex Lecce per inseguire la salvezza. Ecco dunque i centrocampisti Bjorkengren e Listkovski e l’attaccante Rodriguez. Nelle ultime battute è approdato dal Bari il centrocampista Scavone con Benali che fatto il percorso inverso. Idem il difensore francese Coeff dell’Auxerre. Via inoltre Garofalo (Trento). Cinque acquisti e 3 cessioni, forse sarebbe servito qualcosa di più.

Spal

Uno dei colpi ad effetto del mercato invernale è stato sicuramente Nainggolan che sbarca a Ferrara dove ritrova il suo ex compagno ed amico De Rossi. Il centrocampista belga in condizioni ottimali può sicuramente trascinare la squadra ferrarese verso lidi più tranquilli. Novità anche in attacco con il greco Fetfatzidis (Al-Sailiya) ed in porta con Brazao (Inter). Sfumato invece l’attaccante Kargbo per un ritardo nell’invio dei documenti. Certo Nainggolan è un nome di grido ma forse per la salvezza serviva qualcosa di più.

Cittadella

L’ex canarino Salvi passato dall’Ascoli al Cittadella

Il dg Marchetti ha agito su tutti i reparti. Per la difesa presi l’ex canarino Salvi (Ascoli) e Ciraudo (Reggina); a centrocampo ecco Crociata (Sudtirol); in attacco la scommessa Maistrello (Renate) ed Ambrosino (Como). Ceduti Beretta (Foggia), Cassandro (Lecce), Tounkara, Mazzocco (Avellino) e Felicioli (Monopoli). Acquisti mirati per tentare di centrare la salvezza.

Benevento

E’ una delle deluse. Doveva lottare per la promozione, ora si ritrova in piena zona retrocessione. Pochi movimenti: la società ed il tecnico Fabio Cannavaro ritengono che l’organico sia in grado di tirarsi fuori. Comunque sono arrivati l’attaccante Pettinari (Ternana) e i difensori Tosca (Gaziantep) e Jureskin (Pisa). Via Forte (Ascoli) e Masciangelo (Palermo).

Perugia

La dirigenza umbra ha rinforzato il centrocampo con un play d’esperienza come Capezzi, proveniente dalla Salernitana. Ingaggiati i giovani Cancellieri (terzino dal Monterosi) ed Ekong (attaccante dall’Empoli). Basterà per la salvezza? Sfoltita la rosa: Moro (Paganese), Strizzolo (Modena), Beghetto (Venezia), Righetti (Cerignola) e Melchiorri (Ancona).

Venezia

L’attaccante Ciervo si è trasferito dal Frosinone al Venezia

Dalla Serie A all’ultimo posto in B, la squadra veneta ha vissuto una vera e propria parabola. Diversi i movimenti per cercare di risalire la china ed evitare una clamorosa seconda retrocessione di fila. Tanti arrivi ma altrettante cessioni anche importanti.

In entrata i centrocampisti Jajalo (Udinese) e Milanese (Cremonese), gli attaccanti Ellersson, Ciervo (Frosinone), Redan (Hertha Berlino) ed i difensori Beghetto (Perugia), Sverko (Groningen), Hristov (Spezia) e Carboni (Monza).

In partenza Connolly (Hull City), Fiordilino (Sudtirol), Zabala (Olimpia Asuncion), Bjarkason (Foggia), Mikaelson (Tromso), Ullman (Magdeburgo), St Clair (Vis Pesaro), Cuisance (Sampdoria), Ceccaroni (Lecce), Haps (Genoa), Crnigoj (Salernitana), Wisniewski (Spezia).

Cosenza

Il botto di fine mercato lo ha sparato la società calabrese, fanalino di coda del campionato. Si tratta dell’attaccante argentino Zarate che torna in Italia a distanza di 6 anni. Mauro, ex Lazio, Inter e Fiorentina, dovrà garantire quel salto di qualità necessario per puntare alla salvezza. Ingaggiate inoltre altre 3 punte: Finotto (Spal), Marras (Bari) e Delic (Sibenik). Acquistati poi i centrocampisti Cortinovis (Verona) ed Agostinelli (Reggina), il portiere Micai (Salernitana) ed i difensori D’Orazio (Sudtirol) e Salihamidzic (Bayern).

Nutrita la pattuglia dei partenti: Vallocchia (Reggiana), Butic e Panico (Feralpi), Camigliano (Ancora), Brignola (Catanzaro), Kongolo, Matosevic (Triestina) e Larrivey.