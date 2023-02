Palermo ammazzagrandi, ma Frosinone sa aggirare le trappole

Al “Barbera” i rosanero hanno battuto in serie Genoa, Parma, Cagliari, Bari e Reggina. Sabato sognano di superare la capolista per riscattare il ko dell’andata e quello della finale playoff del 2018. Ma la squadra giallazzurra non si farà trovare impreparata e punta alla settima vittoria di fila. “Lo stadio sarà caldo ma in campo saremo noi contro di loro”, ha detto Grosso.

Alessandro Salines Lo sport come passione

Una trappola per grandi. Ancor di più per un Frosinone, capolista incontrastata e da quelle parti acerrima rivale dopo la finale playoff del 2018. A Palermo sono cadute 5 delle prime 8 a dimostrazione di uno stadio diventato un’autentica “fossa”.

La carica del “Barbera” sta letteralmente trascinando i rosanero in zona playoff (in casa 3 vittorie di fila, 4 risultati utili). La squadra di Grosso dunque è avvisata anche perché troverà uno stadio ancora più caldo e strapieno (già venduti oltre 9 mila biglietti). Per il Frosinone si prospetta un’altra prova del nove per ribadire la propria forza ed avvicinarsi al traguardo tanto agognato. Vincere la settima gara di fila, per giunta a Palermo, avrebbe un valore enorme sotto tutti i punti di vista.

La collezione del Palermo

Matteo Brunori, il bomber del Palermo (Foto: Palermo calcio)

La prima vittima illustre della legge del “Barbera” è stata il Genoa nel girone d’andata alla quinta giornata. Un successo per 1-0 firmato dal solito Brunori. Poi è toccato al Parma arrendersi alla dodicesima. Un altro 1-0 siglato da Marconi. Prima di Natale, alla 18^, a cedere a Palermo è stato il Cagliari. Brunori e Segre gli autori delle reti del 2-1. Nel girone di ritorno i successi contro il Bari (1-0, sigillo di Marconi) e la Reggina (2-1, Brunori e Soleri).

Un pokerissimo che ha inciso e non poco sulla classifica dei rosanero. Partite giocate con concretezza ed applicazione che certificano come il Palermo si esalti contro le grandi del campionato. Sabato l’esame-Frosinone. Il più difficile.

Il Frosinone è pronto

Kone in una fase della gara d’andata (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

La squadra giallazzurra non si farà trovare impreparata. Su questo non ci sono dubbi. Ha ormai acquisito una sicurezza tale da affrontare qualsiasi avversaria senza nessun timore. I canarini arriveranno all’appuntamento forti delle 6 vittorie di fila di cui 2 in trasferta. Fuori casa hanno vinto 7 volte e potrebbero eguagliare il record di 8 del 2020-2021.

Fabio Grosso conosce bene il Palermo dove ha giocato insieme ad Eugenio Corini (anche lui ex), conquistando la promozione in Serie A dopo 32 anni e poi l’Europa. “Lo stadio sarà caldo ma sul campo saremo noi contro di loro”, ha sottolineato il tecnico giallazzurro. Il Frosinone si presenterà senza il suo capitano Lucioni (squalificato) e Lulic infortunato. Assenze pesanti ma la storia del campionato dice chiaramente che la rosa del Frosinone è competitiva e riesce a sopperire alle defezioni.

Un girone fa il successo ciociaro

L’attaccante Moro decisivo all’andata

All’andata ha vinto il Frosinone ma il Palermo era nel suo momento peggiore con 3 sconfitte di fila che lo hanno relegato in zona retrocessione. Sabato sarà completamente diverso. (Leggi qui Il Frosinone vince 1-0 la partita a scacchi col Palermo).

La formazione rosanero ha cambiato marcia e prima del passo falso di Genova aveva infilato 9 risultati utili di fila. I siciliani dunque cercheranno il riscatto sia per la gara d’andata che per la famosa finale playoff. In Serie B 3 precedenti: 1 vittoria ciascuno ed 1 pareggio.

Grosso proverà a vincere per la prima volta a Palermo dopo 1 pareggio e 1 sconfitta quando allenava il Bari e l’Hellas Verona. Si rinnoverà la sfida tra i bomber Brunori e Moro (ha provocato all’andata l’autogol di Buttaro) che la stagione scorsa furono i protagonisti della classifica marcatori in Serie C. Attualmente l’attaccante rosanero è il vice capocannoniere con 13 mentre Moro è andato a segno 5 volte. Tanti motivi d’interesse insomma da una parte e dall’altra.

Una trappola per grandi.