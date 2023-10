Pazzesco Cagliari, ribalta lo 0-3 e batte il Frosinone

Un'ora di grande calcio alla 'Domus' per la squadra di Di Francesco che va al riposo sul 2-0 grazie alla doppietta di Soulé e fa tris in avvio di ripresa con Brescianini. Le sostituzioni regalano alla squadra di Ranieri una 'remuntada' pazzesca dal 26' al 53' i sardi vanno in gol con Oristanio, Makoumbou e due volte con Pavoletti nel recupero

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez (42’ pt Zappa), Goldaniga, Dossena, Augello; Deiola (1’ st Pavoletti), Makoumbou, Prati; Jankto (19’ st Azzi), Mancosu (19’ st Viola); Luvumbo (19’ st Oristanio).

A disposizione: Radunovic, Lapadula, Hatzdiakos, G. Pereiro, Wieteska, Suleman, Petagna, Obert, Dentello, Shomurodov, Di Pardo.

Allenatore: Ranieri.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola (29’ st Oyono), Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Brescianini (35’ st Okoli), Barrenechea, Reinier (29’ st Bourabia); Soule, Cuni (10’ st Cheddira), Baez (10’ st Garritano).

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Lulic, Kaio Jorge, Caso, Kvernadze, Ibrahimovic.

Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Signor Luca Pairetto di Nichelino (To); assistenti sigg. Andrea Zingarelli di Siena e Giuseppe Di Giacinto di Teramo; Quarto Uomo signor Giovanni Ayroldi di Molfetta; Var signor Massimiliano Irrati di Pistoia, Avar signor Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore (Sa).

Marcatori: 23’ e 37’ pt Soulé (F), 4’ st Brescianini (F), 26’ st Oristanio (C), 31’ st Makoumbou (C), 48’ e 50’ st Pavoletti (C).

Note: spettatori: 15.946 (130 tifosi del Frosinone) per un incasso di euro 299.137,00; angoli: 7-6 per il Cagliari; ammoniti: 25’ pt Romagnoli (F), 12’ st Prati (C), 40’ st Bourabia (F), 42’ st Okoli (F), 50’ st Marchizza (F); recuperi: 4’ pt; 7’+1’ st

Incredibile Frosinone, al 26’ della ripresa aveva la partita in pugno dopo il 3-0 firmato da Brescianini. Ma i cinque cambi ribaltano il match, al 98’ è il Cagliari che esulta grazie ad una rimonta pazzesca che ha portato la squadra di Ranieri a vincere 4-3 la sua prima partita stagionale. Vittoria che offusca un’ora di gran calcio della squadra ciociara che paga però i cambi in corsa, lo stesso numero di sostituzioni che invece hanno permesso la svolta per i rossoblu.

COSì IN CAMPO

Il Cagliari è per dieci-undicesimi quello annunciato alla vigilia, con la novità Jankto che permette di cambiare qualcosa sul fronte offensivo. In porta conferma per Scuffet, la linea a quattro vede da destra a sinistra Nandez, Goldaniga, Dossena e Augello. In mezzo al campo il play è Makoumbou, Prati e Deiola sono gli interni, quindi Mancosu sostenuto da Jankto alle spalle dell’unica punta Luvumbo.

Di Francesco cambia qualcosa nell’assetto e nei singoli anche per l’assenza di Mazzitelli. Sono 5 i cambi rispetto alla gara di Bologna. Nel ritorno al 4-3-3 davanti al portiere Turati esordio dal 1’ per Lirola (finora 19’ totali per lui, spezzoni col Sassuolo e Verona) a destra, entra Monterisi al centro della difesa in coppia con Romagnoli e Marchizza è inamovibile a sinistra. In mezzo al campo Brescianini vince il ballottaggio con Bourabia e prende il posto dello squalificato Mazzitelli, Reinier si abbassa nella posizione di mezz’ala sinistra e Barrenechea è il play. Nel tridente offensivo c’è Baez a sinistra, quindi Soulé che parte da destra con la libertà di prendersi le porzioni di campo congeniali e Cuni al posto di Cheddira come terminale offensivo.

PERICOLO-SOULE’ CHE POI NON PERDONA

Marco Mancosu e Alessandro Deiola tentano di contenere Matias Soulé (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Avvio sprint del Cagliari che imprime subito ritmo forsennato alla gara, Brescianini e Baez un po’ troppo morbidi in un paio di circostanze ma l’azione rossoblu non si chiude dalle parti di Turati. E’ la squadra di Ranieri che detta lo spartito in questo avvio, il Frosinone cerca il palleggio e l’azione ragionata per abbassare il livello di adrenalina nelle vene dei rossoblu spinti dal pubblico delle migliori occasioni.

Ma il primo tiro tra i pali è di Soulé che si confeziona l’azione dopo un dialogo stretto con Reinier dopo la profondità cercata da Lirola, Scuffet non rischia la parata e devia in angolo. Sul tiro dalla bandierina il colpo di testa di Romagnoli alto di poco, con Reinier comunque sulla traiettoria. Il Frosinone ha assorbito bene la sfuriata iniziale dei sardi.

All’11’ Cuni bravo ad uscire dal pressing alto del Cagliari, si porta tutti dietro con un’azione da rugbista, poi trova l’ultimo ostacolo sulla strada per Scuffet. Un po’ di imprecisione da parte di Monterisi, Romagnoli mette le cose a posto spazzando un pallone che ballava pericolosamente al limite dell’area del Frosinone. Al 15’ Frosinone vicino al vantaggio: Lirola imbuca per Soulé che si infila tra due difensori del Cagliari, magia di suola e punta, in area la linea di passaggio per Cuni è coperta. E allora il fantasista vede lo spazio e prova il tiro, Scuffet ci mette le dita a deviare in angolo ma arbitro e assistente non vedono.

FOLATE DEL CAGLIARI, GOL DEL FROSINONE

Mancosu tenta la via della rete (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Pericoloso il Cagliari 1’ dopo: Luvumbo affonda, finta e controfinta su Monterisi e pallone ad uscire per il piatto destro di Prati, miracolo di Turati che devia in angolo ma Mancosu è in posizione di fuorigioco.

Il Cagliari torna a spingere più con la forza dei nervi, il Frosinone continua a tessere la tela con la solita calma, rimane in agguato e al 23’ passa: Soulé sul passaggio di Dossena ruba palla a Prati sul vertice alto dell’area grande spostato sulla destra, dai e vai chiesto a Renier che lo mette davanti a Scuffet, diagonale secco e Frosinone in vantaggio.

Al 26’ un fallo su Mancosu porta all’ammonizione di Romagnoli. La barriera respinge la punizione dell’ex leccese, poi sul giro palla la parata di Turati sul colpo di testa di Goldaniga ma in area c’è anche il tocco di mano ingenuo da parte di Soulé su un pallone in uscita. Pairetto richiamato al Var, è rigore.

Dal dischetto va Mancosu che apre troppo il destro e spedisce sulla traversa a Turati battuto, poi è Jankto di testa a mandare fuori. Il Frosinone sente il campanello d’allarme e risale dalle parti dell’area del Cagliari, Brescianini subisce fallo. Punizione di Soulé che buca la barriera, Scuffet devia in angolo. Sbaglia la squadra di Di Francesco che incassa una ripartenza sul calcio d’angolo a favore, Monterisi mura in area.

ASSE REINIER – SOULÈ ED È BIS

Sul ribaltamento di fronte ancora l’asse Reinier-Soulé, l’argentino si invola algido, entra in area, nasconde il pallone ai difensori rossoblu e poi lo infila in diagonale alle spalle di Scuffet. Frosinone sul 2-0 meritatamente.

Ma Cagliari ancora vivo perché al 39’ Luvumbo da sinistra serve Jankto in area, pallone liftato di sinistro e fuori di un niente. Si fa male Nandez al 42’, Cuni bravo ad infilarsi ma trova l’anticipo di Scuffet. Nel Cagliari entra Zappa. Sardi alle corde ma al 43’ Turati sbaglia in rinvio, Luvumbo vede Mancosu, colpo di testa dell’attaccante di casa e pallone che si spegne sul palo opposto a quello di tiro.

La squadra di Ranieri a testa bassa fino all’ultimo secondo dei 4’ di recupero, giallazzurri al riposo sul doppio vantaggio con qualche brivido nel finale più per la confusione in area che per reali azioni pericolose.

BRESCIANINI-TRIS, OISTANIO LA RIACCENDE

Brescianini festeggiato dai compagni (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Ranieri senza scelta: dentro Pavoletti e fuori Deiola al 1’. Ma la prima occasione è per il Frosinone: al 30” Baez solo soletto in area, troppo molle e impreciso il tocco per Reinier che gli aveva dettato il passaggio. E il Cagliari allora ci crede, pallone di Luvumbo per il colpo di testa di Mancosu, fuori di poco. E’ l’ennesimo campanello d’allarme che non bisogna abbassare ritmo, gioco e attenzione.

Così il Frosinone fa tris: Lirola di tacco smarca in area Brescianini, con eleganza l’ex Milan e Cosenza dribbla un paio di rossoblu e di giustezza infila lo 0-3 nell’angolo opposto. Resta a terra Cuni che poi lascia il posto a Cheddira al 10’, con lui fuori anche Baez per Garritano. Un fallaccio di Pavoletti su Monterisi, Pairetto & soci non vedono. Nel frattempo il Frosinone continua a giocare con eccessiva calma imperiale, forse anche leggermente oltre il normale livello di guardia e Di Francesco dalla panchina alza i decibel.

Tre cambi nel Cagliari al 19’: Azzi per Jankto, Oristanio per il migliore in campo tra i sardi vale a dire Luvumbo e Viola per Mancosu. Il Frosinone sceglie di gestire una partita che però può riaccendersi in qualsiasi momento e infatti Zappa al 23’ colpisce di testa da battuta d’angolo, Turati è superato ma Monterisi è imperioso e salva di testa mandando oltre la traversa. Il pallone che riaccende la gara capita però sui piedi di Oristanio al 26’ che ruba la sfera a Reinier e infila Turati.

FORTZA PARIS

Barrenchea (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Il pubblico torna a spingere la squadra di Ranieri, Di Francesco avvicenda Lirola per Oyono e Reinier per Bourabia al 29’. Ma il Frosinone è in ansia, Brescianini molle sul tocco centrale e troppo facile da leggere da parte di Barrenechea, break di Makoumbou che entra centralmente e infila il 2-3 sull’uscita di Turati.

Un attimo dopo è Garritano a salvare il pareggio di Zappa. Il Cagliari reclama un rigore che non c’è per un presunto tocco di mano, un attimo dopo Turati esce a valanga su Pavoletti e Pairetto concede il rigore, smentito immediatamente dal Var. Di Francesco corre ancora ai ripari: dentro Okoli per Brescianini ormai sulle gambe a 10’ dal 90’ e difesa a 5 con Marchizza e Oyono larghi.

IL CAGLIARI LA RIBALTA E VINCE

Bourabia fa 2-4 ma in fuorigico. Poi Okoli subisce fallo da uno scatenato Oristanio. Il Cagliari attacca senza soluzione di continuità, il Frosinone ha smesso di affacciarsi dalle parti di Scuffet dallo 0-3 firmato da Brescianini e praticamente dall’uscita di Cuni,

Al 1’ dei 7’ di recupero Soulé serve Cheddira ma l’ex del Bari è due metri oltre la linea dei difensori. Contropiede gestito male. Cheddira molle, angolo regalato al Cagliari che sul bis, al 94’, raggiunge il pareggio con un colpo di testa di Pavoletti con Romagnoli nettamente scavalcato dalla traiettoria del pallone.

Un minuto ancora, punizione di Makoumbou sponda di Dossena per Pavoletti, difesa ferma e il Cagliari ribalta incredibilmente la partita. Al 98’ c’è il tempo per contare il miracolo di Scuffet su Okoli e il gol fallito in contropiede da Oristanio. Il Cagliari vince 4-3 la sua prima partita sella stagione, al 26’ il Frosinone aveva la partita saldamente tra le mani sullo 0-3.