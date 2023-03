Primarie, sarà sfida Coletta – Fiore

La direzione provinciale Pd ha scelto il candidato da schierare alle Primarie di Coalizione. Sarà l'avvocato Daniela Fiore. A destra si attende il via libera per Celentano

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Il Pd di Latina ha fatto la sua scelta: sarà Daniela Fiore la candidata alle primarie di coalizione del campo largo, civico e di centrosinistra. Si conterà con Damiano Coletta, due volte sindaco di Latina schierato dalla principale forza civica della città Lbc – Latina bene Comune. E con l’indipendente Filippo Cosignani, già consigliere comunale del destrissimo Ajmone Finestra e già candidato sindaco con la civica dello scrittore Antonio Pennacchi.

Daniela Fiore è avvocato, consigliera comunale tra il 2021 e il 2022, eletta con 710 preferenze alla sua prima candidatura per l’assise cittadina. Ha ricevuto la designazione al termine di un serrato confronto interno al Partito. (Leggi qui: Lbc-Pd in coalizione, primarie insieme divisioni scongiurate).

La conta interna

Daniela Fiore

Erano in tre nel Pd ad ambire a quella candidatura. Non c’è stata unanimità nel Direttivo provinciale. La scelta è arrivata dopo avere pesato pregi e limiti di ognuna delle possibili candidature. Tutte di alto profilo.

Oltre all’avvocato Fiore c’era il nome di Enzo De Amicis, consigliere comunale di lunghissimo corso: in carica negli anni ’80 e ’90, successivamente tra il 2013 e il 2015 e nuovamente tra il 2021 e il 2022. E c’era il nome di Marco Fioravante, attuale presidente dell’Ater Latina e consigliere comunale tra il 2011 e il 2015.

Il Direttivo ha messo subito in chiaro un passaggio: oggi non si sceglieva il candidato migliore ma il candidato più adatto a questo periodo storico, alle sfide che attendono la città, alle sensibilità che stanno emergendo con forza dalla società che ci si candida ad amministrare.

Su Daniela Fiore ha pesato in maniera determinante la figura di sintesi tra il rinnovamento, la capacità, il nuovo corso del Partito Democratico. Pd e Lbc si incontreranno nuovamente, insieme alla civica Per Latina 2032, domani mattina per definire i dettagli delle Primarie. La consultazione si terrà il 2 aprile, tra le ore 8 e le ore 21, in numerosi seggi del territorio cittadino.

Il rosa è di tendenza

Matilde Celentano, Vincenzo Zaccheo ed Andrea Marchiella

Il vincitore delle Primarie dovrà affrontare le elezioni Comunali del 14-15 maggio contro un candidato unitario del centrodestra che con ogni probabilità sarà espresso da Fratelli d’Italia. L’indicazione è emersa durante il tavolo regionale con l’onorevole Claudio Trancassini (FdI) ed i senatori Claudio Fazzone (Forza Italia) e Claudio Durigon (Lega).

L’ipotesi che circola da giorni è quella che porta all’ex capogruppo comunale Matilde Celentano. Eletta per la prima volta nel 2016 ha centrato la rielezione nel 2021 con 1.205 preferenze, davanti a lei c’era solo il recordman Raimondo Tiero con 1.557. In presenza del placet di tutte le tre forze della coalizione, il nome passerà al vaglio dei responsabili nazionali Enti Locali. Ma in presenza di un accordo difficilmente verrebbero posti ostacoli alla candidatura.