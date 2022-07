Prova generale per il Frosinone: allo “Stirpe” sfida con la Ternana

Sabato alle 18 ultimo test per i giallazzurri in vista dell’esordio in Coppa Italia a Monza e in campionato a Modena. Riflettori puntati sul neo attaccante Mulattieri che potrebbe debuttare dall’inizio o in corso d’opera. Ufficiali gli acquisti del portiere Loria e del centravanti Borrelli

Alessandro Salines Lo sport come passione

Check-up a poco più di una settimana dal debutto ufficiale in Coppa Italia a Monza. Il Frosinone domani nel tardo pomeriggio (ore 18) affronterà allo “Stirpe” la Ternana nel quarto test precampionato. Com’è stato sabato scorso con il Bari si tratta di un banco di prova attendibile contro una formazione di pari categoria e sicuramente attrezzata per ben figurare. In attesa di completare la rosa, Grosso potrà continuare il rodaggio.

Al di là del mercato che chiuderà soltanto il 1 settembre non c’è troppo tempo da perdere e bisogna farsi trovare pronti lavorando sui giocatori arruolati. Gli impegni incombono: dopo l’esordio in Coppa, la settimana seguente scatterà il campionato con i giallazzurri di scena domenica 14 agosto a Modena.

Tre vittorie e porta inviolata

Luca Moro

L’amichevole con la Ternana terminerà la fase precampionato iniziata il primo luglio. La squadra è rientrata dal ritiro di Fiuggi e dalla prossima settimana proseguirà gli allenamenti a Ferentino.

È stato un mese molto duro per i canarini che hanno dovuto mettere benzina nelle gambe ed imparare i concetti di gioco di Grosso. Disputate 3 amichevoli, tutte vinte con 29 gol segnati e nessuno subito. C’è da ricordare che le prime 2 gare sono state giocate contro formazioni dilettanti.

Sabato il Frosinone proverà a calare il poker e magari a mantenere la porta inviolata. È calcio d’estate, senza punti in palio, ma è chiaro che un risultato positivo ed una buona prova regalerebbero ulteriorie fiducia.

La novità Mulattieri

Samuele Mulattieri

Sarà il giorno del neo attaccante giallazzurro che dovrebbe esordire dall’inizio o in corso d’opera. L’ex Inter e Crotone è approdato da una settimana e quindi c’è curiosità di vederlo all’opera. Curiosità doppia anche per scoprire come Grosso intenda utilizzarlo. Se ci saranno esperimenti, cambi di modulo e via dicendo. Mulattieri viene ritenuto un giocatore di grande prospettiva ed il Frosinone avrà il compito di valorizzarlo.

Per il resto Grosso dovrebbe provare, almeno per un’oretta, la formazione anti-Monza. Turati difenderà i pali con Oyono, Lucioni, Szyminski e Cotali in difesa. A centrocampo dovrebbero giostrare Rohden, Boloca e Lulic considerando che Garritano e Kujabi non sono abili ed arruolati. Dubbi in attacco dove Grosso ha più scelta. A questo punto Il tecnico potrebbe insistere sul tridente Ciervo-Moro-Caso.

Test anche per la Ternana

Cristiano Lucarelli

Per gli umbri di Lucarelli un test importante in vista del debutto in Coppa Italia con la Cremonese la settimana prossima. Il tecnico rossoverde trarrà indicazioni sullo stato di forma della sua squadra dopo il lungo di periodo di preparazione.

Anche la Ternana è ancora incompleta ed ha anche qualche giocatore fuori. In difesa ad esempio Lucarelli sta provando la coppia Capuano (ex canarino)-Diakitè in attesa del pieno recupero di Sorensen e del ritorno di Bogdan. A centrocampo potrebbe rivedersi Di Tacchio che si era fermato. In attacco sembra collaudata la formula con Partipilo alle spalle della coppia Donnarumma-Pettinari.

Per le “fere” è la quarta amichevole oltre all’allenamento congiunto svolto con il Guardea. La Ternana ha superato 18-0 una selezione di Cascia e poi ha battuto il Pontedera 3-0 e l’Aquila Montevarchi 4-0. Tra l’altro anche l’estate la squadra di Lucarelli aveva giocato in amichevole a Frosinone perdendo 2-0.

Mercato, ufficiali Loria e Borrelli

Il portiere Leonardo Loria

Il Frosinone ha annunciato l’ingaggio del portiere Leonardo Loria in prestito dal Pisa con diritto di riscatto e controriscatto da parte del club nerazzurro. Una notizia che era nell’aria da qualche giorno.

Classe 1999, “gigante” di 195 centimetri, trapanese di Erice, la scorsa stagione era al Monopoli in Lega Pro dove ha collezionato ben 42 partite tra stagione regolare, playoff e Coppa Italia. A dispetto della sua giovanissima età, è stato titolare inamovibile in tutte le partite. Eletto a metà stagione anche il miglior portiere del girone C della Lega Pro . In precedenza ha militato nella Juventus tra Primavera e Under 23.

Ufficializzato anche l’attaccante Gennaro Borrelli del Pescara anche lui reduce dal prestito al Monopoli. Come già anticipato è stato ingaggiato in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Molisano di Campobasso, 22 anni, classico ariete (è alto 194 centimetri), nell’ultima stagione ha realizzato 9 reti e 21 partite. Per quanto riguarda gli altri movimenti il Frosinone ha chiesto informazione su Masciangelo, terzino sinistro del Benevento.