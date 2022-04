Pure l’ex tabacchificio all’Università: pare brutto non far studiare i nostri immobili

Dopo l'ex campo profughi, l'ex distretto militare, l'ex mattatoio, ora si propone di regalare all'Università anche l'ex Tabacchificio.

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Il Comune di Latina, sindaco di centrosinistra Damiano Coletta compera l’ex edificio della Banca d’Italia e cosa vuole farne? Una sala lettura per gli studenti de La Sapienza. Nel 2006, l’allora sindaco di centrodestra Vincenzo Zaccheo compera dai Monopoli di Stato l’ex tabacchificio di corso Matteotti. Da allora non è servito a nulla, sono passati sedici anni.

Se ti comperi una cosa e per 16 anni la lasci lì è evidente che non ti serviva, che era inutile per il comune. Tanto è vero che in sede di commissione consiliare la capogruppo di Lbc – Latina Bene Comune Valeria Campagna (la stessa che vuole fare dell’ex Banca d’Italia una sala lettura per gli studenti de La Sapienza) propone di usare l’immobile a favore dell’università. (Leggi qui La sinistra della Banca d’Italia e la destra del mercato annonario).

Insomma l’università diventa la pattumiera dove gettare gli avanzi del Comune, o le cose inutili.

Il ripostiglio di Gastone

Gastone, il papero fortunato di Walt Disney, ha un ripostiglio con la scritta sulla porta “regali inutili“.

A Latina il Comune potrebbe fare come lui: un ripostiglio, ma grande, con la scritta “Università, deposito per acquisto immobili rivelatisi inutili”.

A Latina hanno confuso il Comune con una immobiliare che fa “studiare gli immobili“. Sono stati donati all’università: l’ex campo profughi, l’ex distretto militare, l’ex mattatoio (ma che si chiamava così non si può dire visto che ci abbiamo messo la facoltà di Medicina e lo abbiamo rinominato ex granaio). La destra e Zaccheo vorrebbe donargli anche Palazzo M (sede ora della Guardia di Finanza), Lbc aggiunge l‘ex tabacchificio e l’ex Banca d’Italia.

Come se al Comune di Roma avanzasse il Campidoglio e lo donasse al rettore.

Appena si libera un edificio lo vogliono far “studiare“: perchè pare bruto avere edifici ignoranti