Quell’eccezione che per noi è ancora la regola

Senza ricevuta di Ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. Ci sono eccezioni tali da essere premiate. Ma per alcuni sono ancora la regola

Circa 12 anni fa eravamo a Milano per la consegna del premio sulla qualità dell’informazione locale: eravamo in 40, le migliori eccellenze nazionali. Se oggi siamo rimasti in 40 tra tutte le televisioni italiane è grasso che cola.

È un mondo destinato, per sua natura, nel suo percorso di evoluzione, a sparire: come la crisalide che diventa farfalla. La televisione pionieristica degli Anni 70 di Mario Magnapera ha ceduto il passo a quella aziendalmente strutturata. E adesso farà ulteriori evoluzioni.

Oggi il mondo è del tutto diverso: tra poco i ponti radio ed i ripetitori verranno spenti, perché viaggeremo su tecnologie nuove, più affidabili, smart.

La tv che cambia e resta uguale

Allo stesso modo si sta evolvendo la professione dei giornalisti televisivi. Stiamo scomparendo noi che abbiamo cominciato con la macchina da scrivere meccanica. Molto sta scadendo nell’approssimazione e questa professione sta cedendo ampi spazi alla propaganda, che è cosa diversa dall’informazione.

Lorenza Di Brango

Ma chi vigila? Il Corecom, Comitato Regionale di Controllo, è stato tra i pochi ad essersi posto il problema introducendo il bollino di qualità sull’informazione tv (Teleuniverso lo ha avuto tra le prime); la registrazione al Roc (il Registro Operatori dell’Informazione) è un valido filtro.

Non basta. Siamo assediati, da realtà che sono nate per costruire per fare fake news, condizionare anziché informare. Quanto accaduto in Ucraina ha svelato la natura di molti indirizzi e molti siti.

Per questo, il premio assegnato oggi a Teleuniverso ed alla nostra Lorenza Di Brango ha un valore che va oltre: perché è un ulteriore stimolo al rispetto delle regole, a lavorare per il pubblico e con la qualità come unica stella popolare. Cosa che oggi sembra diventata un’eccezione. Per noi è ancora la regola.

Senza Ricevuta di Ritorno.