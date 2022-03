Riecco Forza Italia

È morto a Roma ad 86 anni l’imprenditore protagonista per anni del calcio laziale e non solo. Nel 1990 ha rifondato il club giallazzurro reduce dalla radiazione e lo ha guidato per 2 stagioni. A fine anni ’90 la parentesi nel capoluogo pontino. Poi è stato al vertice di altre società come Viterbese, Livorno, Ancona e Ternana. Presidente vecchio stampo, molto generoso, non amava filtri ed è stato un “mangiaallenatori”