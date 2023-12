Schlein annuncia “La marcia del nuovo Pd partirà da Cassino”

Il Partito Democratico si prepara a una rinascita. E Cassino sarà una delle sei capitali politiche nazionali del rilancio. Durante l'Assemblea nazionale in corso a Roma lo ha annunciato Elly Schlein. Tracciando la rotta. L'investitura di Romano Prodi

Il Partito Democratico ripartirà da Cassino. Elly Schlein lo annuncia dall’Assemblea nazionale che si sta tenendo all’interno degli Studios di via Tiburtina a Roma. Sarà una delle sei capitali politiche della rinascita e del rilancio del centrosinistra: costruito su basi diverse e con traguardi diversi. Perché «Se in quindici anni il Pd ha perso sei milioni di elettori significa che bisogna fare un’altra strada per costruire una percorso italiano ed una europeo» ha detto nel suo intervento Romano Prodi.

L’ex premier ed ex presidente della Commissione Ue difende il Pd che ha contribuito a creare, perché «con tutte le debolezze, il Pd resta l’unico partito politico ancora capace di parlare con i suoi elettori ed è l’unico che ha sempre avuto forti radici europee». Difende la Segretaria nazionale, dandole la sua benedizione: «Ogni momento ha il suo federatore. Io credo che Elly Schlein lo possa benissimo essere. Il problema è di farsi federare».

Sei incontri per un Pd Nuovo

Romano Prodi all’Assemblea Nazionale Pd (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

La Segretaria ha riunito l’Assemblea con una mossa mediaticamente ineccepibile. Negli stessi giorni e nelle stesse ore in cui Fratelli d’Italia tiene la sua iniziativa annuale di Atreju. Non gli lascia la scena, ricorda che c’è anche un’opposizione e che è il Pd il suo elemento centrale.

Dagli Studios, Elly Schlein chiede «Un’Europa sociale, verde, giusta. Su questo e su altri temi continueremo a costruire la nostra agenda, aperta alle occasioni di dibattito e ascoltando chi vorrà arricchirla portando ulteriori punti di vista. Un lavoro sul quale, ne sono certa, si rivelerà uno strumento prezioso la nostra Fondazione. Vogliamo proporvi di cambiare nome, si chiamerà: Demo – La fondazione».

La Segretaria disegna un Pd «Aperto per favorire l’incontro e il confronto tra le varie sensibilità che sono presenti nel Partito e aperto a quella miriade di esperienze sociali, culturali e scientifiche che rappresentano una grande ricchezza italiana. Dovrà essere uno spazio di elaborazione, di ricerca, di riflessione».

A Cassino la prima tappa

Elly Schlein (Foto © Ansa)

È in qualche modo quello che Nicola Zingaretti provò a teorizzare quando era Segretario e parlava di un Pd nuovo e non di un nuovo Pd. Il seme del Pd rinnovato verrà gettato durante sei incontri nazionali. Il primo si terrà a Cassino. Elly Shlein lo ha detto durante il suo intervento agli Studios.

Cassino è la principale delle città della provincia di Frosinone governata dal centrosinistra. La guida Enzo Salera. Che in primavera sarà candidato per il bis del suo mandato. Nel nome del Pd rinnovato.