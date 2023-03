Sgarbi di… Sera: non farà il sindaco ma l’assessore

Triplo annuncio dal Cavalier d'Arpino: Sgarbi lascia cadere l'ipotesi di una sua candidatura a sindaco, è disponibile a fare l'assessore alla Cultura, l'erede dell'amministrazione uscente è l'attuale vicesindaco Massimo Sera.

Sgarbi di… Sera: il sottosegretario Vittorio Sgarbi non si candiderà come sindaco di Arpino ma è pronto a fare l’assessore alla Cultura nell’eventuale esecutivo del sindaco Massimo Sera, attuale vice dell’avvocato Renato Rea. (Leggi qui: Sindaco di Arpino o di Sutri? Sgarbi scioglie il nodo).

È un triplo annuncio quello che arriva dalle sale del Cavalier d’Arpino: Sgarbi lascia cadere l’ipotesi di una sua candidatura, è disponibile a fare l’assessore, l’erede dell’amministrazione uscente è l’attuale vicesindaco Massimo Sera.

L’annuncio della rinuncia

Foto © Luciano Rea

“Non mi candido a sindaco di Arpino ma sono pronto a fare la mia parte per valorizzare questo splendido Comune. Se lo vorrete sarò il vostro assessore alla Cultura“: il sottosegretario lo dice poco dopo mezzogiorno. Ha appena completato un giro turistico della città: il mese scorso, per una questione di orari non aveva potuto ammirare dall’interno le chiese del centro.

È stato in quell’occasione che tra il serio e lo scherzo c’è stata la proposta di fare il sindaco di Arpino. A maggio l’uscente Renato Rea sarà giunto al limite dei due mandati consecutivi consentiti dalla legge. Sgarbi l’ha presa molto sul serio, affascinato dalle immense potenzialità di sviluppo culturale ed artistico offerte da Arpino, non solo con il suo Certamen Ciceronianum.

Ma è sindaco uscente a Sutri e ieri si era preso 48 ore per riflettere sulla possibilità di candidarsi lì per un secondo mandato.

Assessore di Sera

Massimo Sera

Questa mattina alle 11 Vittorio Sgarbi è arrivato ad Arpino ed ha compiuto un giro turistico nel centro storico. Poi a mezzogiorno ha incontrato la stampa, spiegando le iniziative che vorrebbe prendere come amministratore di Arpino, in particolare per il Certamen Ciceronianum: “ma come assessore alla Cultura, non come sindaco perché non ne avrei il tempo“. Lancia la candidatura dell’attuale vice di Renato Rea: “So che è pronto a raccogliere il testimone il vicesindaco Massimo Sera, sono pronto a mettermi a sua disposizione”.

Massimo Sera guiderà la lista dell’amministrazione uscente alle Comunali del 14-15 maggio prossimi.

Domani invece Sgarbi scioglierà la sua riserva per la ricandidatura a Sutri dove Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno già l’accordo per sostenere Matteo Amori. È l’uomo forte di FdI. Il sottosegretario si ricandiderà sostenuto da una civica guidata dall’attuale vice Lillo Di Mauro e dalla Lega.