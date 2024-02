Sgarbi: “Dimissioni? Solo annunciate. La mia agonia sarà lunga”

Vittorio Sgarbi specifica a Teleuniverso "dimissioni solo annunciate. La mia agonia politica sarà lunga”.

Un messaggio al Governo Meloni per mettere in chiaro che le dimissioni da sottosegretario alla Cultura non sono protocollate e fermando le bocce a questo momento sono solo chiacchiere. Vittorio Sgarbi affida quel telegramma all’emittente tv del Lazio Teleuniverso.

“Non sono ancora un ex sottosegretario. Le dimissioni le ho solo annunciate ma le devo ancora negoziare con il Governo. In questo momento sono ancora sottosegretario alla Cultura, sia pure con annuncio di dimissioni. La mia agonia sarà lunga”: Vittorio Sgarbi lo ha detto al giornalista Fabio Cortina a margine di un evento alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo.

Malumori ad Arpino

Vittorio Sgarbi dalla sarta

Vittorio Sgarbi aveva annunciato le dimissioni venerdì scorso nel corso di un evento organizzato a Milano dal giornalista Nicola Porro. Il momento non era stato scelto a caso: poco prima il sindaco di Arpino era stato informato della chiusura dell’istruttoria avviata dall’Antitrust sulle sue partecipazioni a pagamento ad eventi e convegni culturali, mentre l’incarico di Governo lo rende incompatibile con qualunque altra forma di guadagno. Nei giorni precedenti Giorgia Meloni aveva detto che avrebbe tenuto in seria considerazione quel parere.

Sgarbi è anche sindaco di Arpino (Frosinone) dove l’opposizione ha chiesto che le recenti vicissitudini del sottosegretario siano oggetto di un confronto in Consiglio comunale. A Sgarbi viene rimproverato anche di essere poco presente in città.