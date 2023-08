Biblioteche, ecco chi avrà i soldi

La somma di 25mila euro erogata e spendibile subito in favore della Bracaglia, della Turriziani, del Licinio Refice e di Oltre l'Occidente. Più altre 39 in Ciociaria. Ecco quali.

Quattro biblioteche e 25mila euro o poco più. Arriveranno a Frosinone dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto D’autore del Ministero della Cultura. Lo dispone il decreto DG-BDA 614/22/08/2023 pubblicato oggi con la firma del Direttore Generale Paola Passarelli. Contiene l’elenco delle biblioteche italiane beneficiarie dei contributi per l’acquisto libri per l’anno 2023, con indicazione dell’importo a ciascuna spettante.

La quota destinata a ciascuna biblioteca è commisurata all’entità del patrimonio librario denunciato. Cioè, più libri hai a disposizione dei tuoi concittadini e più soldi vengono assegnati. La ripartizione viene fatta per scaglioni. Il ministero ha assegnato 1.813,75 euro per le biblioteche con un patrimonio librario inferiore ai 5.000 volumi. Ha previsto invece 4.232,08 euro per le biblioteche con un patrimonio librario compreso tra i 5.000 e i 20.000 volumi. Infine ha dato 8.464,15 per quelle con un patrimonio superiore ai 20.000 volumi.

Spendere anche prima di avere

Il Decreto stabilisce che i beneficiari indicati nell’elenco possono dare avvio alle procedure di acquisizione previste dal decreto ministeriale. E procedere alla relativa spesa. Anche prima dell’effettiva erogazione delle risorse finanziarie. Tradotto dal burocratese: siete autorizzati a spendere, i soldi ve li stiamo mandando. Pertanto le biblioteche possono procedere subito all’acquisto dei nuovi libri, senza attendere i soliti tempi biblici della burocrazia italiana.

Nelle 198 pagine che costituiscono l’elenco delle biblioteche beneficiarie del contributo ed allegato al Decreto del Ministero della Cultura, si possono individuare tutti gli enti bibliotecari. Sono divisi per Regioni. La città di Frosinone è presente con 4 strutture.

Tutti gli spot culturali beneficiari

La biblioteca Bracaglia di proprietà della Provincia di Frosinone ma con sede nel Capoluogo: ha attenuto un contributo di € 8.464,15 per una capienza sopra i 20.000 volumi. La biblioteca Norberto Turriziani con la titolarità del Comune di Frosinone ha ricevuto un contributo anche in questo caso di € 8.464,15 per una capienza sopra i 20.000 volumi.

Poi la biblioteca del Conservatorio di Musica Licinio Refice (di proprietà del Conservatorio) è destinataria di un contributo di € 4.232,08 per una disponibilità da 5.001 a 20.000 volumi.

Infine la Biblioteca Oltre l’Occidente (dell’omonima associazione) avrà un contributo di € 4.232,08 per una disponibilità da 5.001 a 20.000 volumi.

I soldi andranno spese unicamente per acquistare altri libri. Oltre a quelle del Capoluogo, il decreto del Ministero premia anche altre 39 biblioteche della provincia di Frosinone, presenti nei vari Comuni della Ciociaria, con importi che vanno da 1800 euro fino a 8400, in funzione, anche in questo caso, del patrimonio librario esistente.

I fondi andranno ad Acuto, Alatri, Anagni (3 biblioteche), Aquino, Atina, Ausonia, Boville Ernica, Cassino (2 biblioteche), Castrocielo, Ceccano (2 biblioteche), Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino (2 biblioteche), Giuliano di Roma, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Pastena, Paliano, Pignataro Interamna, Pofi, Ripi, Sant’Ambrogio, San Giorgio, Sant’Andrea, Sant’Apollinare, Sant’Elia, Serrone, Sora, Supino, Vallecorsa, Veroli (2 biblioteche) e Villa Santo Stefano.