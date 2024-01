Tripodi completa il giro: ora con Forza Italia

Il Consigliere regionale Angelo Tripodi ha ufficialmente aderito a Forza Italia. Con il suo ingresso, il Partito guida ora 6 consiglieri regionali, ne aveva eletti tre. Tajani punta a fare del Lazio il bastione elettorale di Forza Italia alle Europee.

Tutto come da copione: il Consigliere regionale del Lazio Angelo Tripodi ha aderito ufficialmente a Forza Italia. Il 22 novembre scorso aveva lasciato la Lega: ne era stato il Capogruppo in Regione, ci militava fin da quando il Carroccio aveva varcato il confine del Lazio. La conferenza stampa in cui annunciare il passaggio potrebbe tenersi lunedì. (Leggi qui: Il Carroccio perde una ruota: Tripodi se ne va. E leggi anche Il Risiko innescato dalle dimissioni di Tripodi).

Con l’ingresso di Angelo Tripodi, Forza Italia passa ad avere in Consiglio regionale 6 Consiglieri: ne aveva eletti solo 3 ma poi si erano aggiunti due Consiglieri del Movimento 5 Stelle ed ora l’ex capogruppo leghista. Il conte dei voti sale a 7 se si considera che è stato istituito nei giorni scorsi l’intergruppo con Noi Moderati.

A braccia aperte

Angelo Tripodi

La prima a salutare l’ingresso ufficiale di Angelo tripodi in Forza Italia è stata l’assessore Luisa Regimenti. “Il consigliere Tripodi – dice – porta un bagaglio di competenza, esperienza e serietà che sarà prezioso per il Partito, aumentando il radicamento di Forza Italia sui territori. Continueremo a lavorare con il gruppo consiliare e la delegazione in Giunta per rafforzare il governo regionale di centrodestra guidato dal presidente Francesco Rocca“.

C’è un passaggio da non sottovalutare: quello sul radicamento nei territori. Perché alle spalle del Consigliere c’è un nutrito patrimonio di preferenze, divise su vari Comuni pontini. A partire da Latina dov’è stato Consigliere comunale a partire dal 2002 e fino alla sfiducia che fece cadere il sindaco di centrodestra Giovanni Di Giorgi nel 2015. Ha voti a Pontinia, Formia, Lenola: è in grado di rimettere in discussione molti equilibri.

Paolo Barelli e Antonio Tajani (Foto: Stefano Carofei © Imagoeconomica)

L’operazione è stata condotta al più alto livello. E punta a trasformare il Lazio nel bastione elettorale di Forza Italia già alle prossime Europee. Si spiega così l’intervento di Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. (Leggi qui: Tajani ed il fortino del Lazio: via all’intergruppo).

“Angelo Tripodi contribuirà a rafforzare Forza Italia nel rappresentare il popolo moderato nel Lazio e in Italia. Nessuna competizione con gli alleati – assicura Barrelli – perché molti componenti della loro classe dirigente sono cresciuti proprio nel Partito di Silvio Berlusconi. Il presidente della Giunta del Lazio Francesco Rocca potrà contare ancor più su un gruppo consigliare e su assessori di grande qualità, caratterizzati dall’esclusiva missione di generare buon governo“.