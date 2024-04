L’Azione di Sebastianelli: via alle aggregazioni

Via alle aggregazioni finali in vista delle elezioni comunali di giugno a Cassino. Azione fa squadra con Sebastianelli. Contatti con la Polidoro. Fratelli in salita. Scintille e pace in Demos

Il quadro inizia a semplificarsi. E le formazioni che si confronteranno a giugno nelle prossime elezioni Comunali di Cassino ad assumere l’aspetto definitivo. Annunci, dichiarazioni, fotografie in posa ed in mezzo alla gente servivano soltanto a preparare il terreno. È adesso che si inizia a vedere l’orizzonte finale: con le aggregazioni, le alleanze, le fusioni di liste, candidati e velleità.

L’Azione di Sebastianelli

Giuseppe Sebastianelli e Giorgio Di Folco

La prima mossa di una lunga partita a Risiko la compie Azione. In un comunicato a firma del Segretario provinciale Antonello Antonellis e del Segretario cittadino Arduino Incagnoli, il Partito fondato da Carlo Calenda annuncia il sostegno al candidato sindaco Giuseppe Sebastianelli. Cioè all’area che stava costruendo un progetto amministrativo con il Centrodestra ed ha rifiutato di seguire la svolta che ha portato molti a convergere sul presidente del Movimento per la Vita Arturo Buongiovanni. Mentre gli altri svoltavano, Sebastianelli è rimasto sulla rotta delle Primarie con cui definire il candidato: le ha vinte e poco conta che a contendersi il successo fossero rimasti in due, ciò che contava era la legittimazione della piazza.

È uno degli elementi che ora porta Azione ad entrare nella coalizione di Sebastianelli. “Questa scelta – spiegano Antonellis e Incagnoli – è frutto di una profonda riflessione sull’incrollabile coerenza dimostrata nel tempo da Sebastianelli e la sua enorme capacità di ascolto. Inoltre, il percorso trasparente e vicino ai cittadini da lui avviato, ha profondamente colpito il nostro gruppo”.

Al di là della retorica elettorale. Con questa scelta, Azione presenta il conto al sindaco Enzo Salera per l’esclusione del suo assessore quando c’è stato l’ultimo rimpasto in Giunta. Lo presenta anche ad un Partito Democratico che a Cassino è sintonizzato con convinzione sulle frequenze del Segretario Nazionale Elly Schlein, non a caso andata in città per dare il via alla campagna elettorale.

L’alleanza Azione – Sebastianelli semplifica poi l’azione di composizione delle liste, razionalizzando le candidature.

Fratelli, compagni e… Paola

Arturo Buongiovanni ed Antonio Cardillo

La manovra però non si esaurisce all’aggregazione con Azione. Nella massima discrezione, Franco Evangelista ha tastato il polso di Paola Polidoro, la giornalista che ha raccolto l’eredità politica di Renato De Sanctis (No Acea) ed ha già due liste pronte. Il segnale è che la strada del dialogo esiste: se sia anche conveniente dal punto di vista del quorum per eleggere più consiglieri comunali è alchimia sulla quale sono in corso i conteggi. Per ora si resta fermi alla tastazione dei polsi.

La composizione che per molti si sta rivelando più complessa del previsto. in Fratelli d’Italia l’allestimento affidato all’ex vice presidente provinciale del partito Gabriele Picano è a circa un terzo dell’elenco. Il problema non è nel riempire la lista ma nel riempirla di nomi dotati di consenso e capaci di mobilitare gli elettori: il risultato costituirà una base per i futuri assetto del circolo di Cassino. Dopo le elezioni ci sarà il congresso che chiuderà una fase e ne aprirà una nuova. I numeri e le preferenze aiuteranno a capire molto dei nuovi reali rapporti di forza.

Gabriele Picano ha messo in lista i suoi uomini, idem ha fatto l’ex portavoce cittadina Angela Abbatecola. È in atto ora un pressing sul dirigente provinciale Antonio Cardillo: in città ha un’area che fa riferimento a lui e gli chiedono di scendere personalmente in campo. Il che gli imporrebbe di rinunciare al percorso che sta costruendo a Pignataro Interamna. Cardillo sta riflettendo: preferirebbe restare estraneo alla partita Cassinate perché la sua area ha preso sostanza in città solo da pochi mesi con il Congresso provinciale. Meglio attendere il dopo elezioni ed il dibattito nel Congresso cittadino.

Scintille Demos

Tensioni e chiarimenti all’interno della lista che sta allestendo Demos. Sempre per razionalizzare le candidature è in atto una collaborazione con l’area di Luca Fardelli: ma nelle ore scorse ci sono state incomprensioni su alcuni nomi. Il problema è che alcune candidature vanno a confliggere con altre.

Dopo le tensioni della giornata di ieri, in serata c’è stato il necessario chiarimento. Perché in questa fase di aggregazione non c’è margine per rotture.