Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 18 aprile 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 18 aprile 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Galdino. Nel 1162 Galdino assiste alla distruzione della sua Milano ad opera di Federico I Barbarossa e si schiera con Alessandro III contro l’antipapa Vittore VI. Creato quindi cardinale e diventato arcivescovo della città, si adopera per ricostruirla fisicamente e spiritualmente fino alla morte, nel 1176. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 18 APRILE 1994

CASTROCIELO / «Ormisda è innocente». Familiari e parenti difendono il giovane arrestato per aver sparato al padre. Sono ancora molto gravi le condizioni di Ugo Zangrilli. Domani il Gip interrogherà l’accusato di tentato omicidio e deciderà se confermare l’ordine di custodia. La posizione è legata comunque ai risultati del guanto di paraffina legata.

PIEDIMONTE / Operaio Fiat perde vincita al Totip. La ricevitoria smarrì la matrice della scheda. Francesco Lupo avrebbe dovuto incassare 54 milioni, invece l’amara sorpresa. Domani sulla vicenda deciderà il Tribunale.

CASSINO / Forza Italia in Giunta, Abruzzese: «Sacco un rinnegato».

SORA / Sora, ottanta assunzioni in Comune. In atto la revisione della pianta organica; concorsi a giugno. «Con i nuovi dipendenti – sottolinea il sindaco Enzo Di Stefano – potremo assicurare ai cittadini diversi servizi in più»..

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 18 aprile 2024.

Screenshot