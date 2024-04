Top e Flop, i protagonisti di martedì 30 aprile 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 30 aprile 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 30 aprile 2024.

TOP

DANILO CAMPANARI / LAZZARO CESTRA

A destra Danilo Campanari con Lazzaro Cestra

Analisi e giudizio sono su funzione e ruolo, non certo sulla preminenza o meno della “ricetta amministrativa” in ordine alla quale si esprimeranno su di loro i cittadini di Veroli a giugno. Solo quelli e su tre proposte-madri. Tuttavia è un dato che Danilo Campanari e Lazzaro Cestra hanno saputo manovrare bene ed in acque procellose per arrivare a meta.

I due rappresentano rispettivamente l’ala Dem assai dei Dem locali e l’uomo di punta di un centrismo d’area a sé stante. Perciò potevano essere a pieno titolo i piedi nella porta della piattaforma civica con cui Germano Caperna corre per la carica di sindaco “contro” Cristiano Papetti e Patrizia Viglianti.

Non è stato così e per motivi legati grazie anche alle skill che i due hanno saputo sfoderare. Spieghiamola.

Il discorso di Danilo

Danilo Campanari

Danilo Campanari avrebbe potuto usare il suo carisma di ex primo cittadino iconico per sabotare quella crasi. Nel suo discorso introduttivo all’apertura del comitato elettorale di due delle liste che appoggeranno Caperna ha accennato a decisioni e digeribilità di altro esito. Tuttavia si è affrettato a precisare che in pochi giorni è con fermezza è passato alla modalità dell’unico e convinto target per cui si andrà a “lavorare assieme”. Senza preconcetti.

Lazzaro Cestra, uomo di ampio credito locale ed elettorale, ha sì sottolineato la sua posizione centrista, ma senza mai dimenticare i punti di convergenza tra la sua lista e quella che fa capo a Francesca Cerquozzi. Quella ed un percorso amministrativo comune che costituisce al contempo pregresso e viatico buono. Una sorta di “approdo fisiologico” dunque ad una soluzione collegiale, convinta e che punta ad essere convincente.

Entrambi potevano non starci ed incrementare una galassia di proposte che è già composita.

E invece hanno scelto quell’altro tipo di diversità. Quella che, almeno negli intenti, arricchisce senza spaccare.

Io penso positivo.

DOMENICO POLSELLI

Domenico Polselli e Rinaldo Scaccia

C’è poco da fare. Molto di noi viene dalla battaglia di Lepanto: dallo scontro di civiltà tra la Lega Santa organizzata da Papa Pio V (che schierò capitani quali Giovanni d’Austria, Marcantonio Colonna, Sebastiano Venier) e la flotta ottomana di Müezzinzade Alì Pascià. Lasciamo perdere l’epica e la narrazione cattolica: fu la battaglia tatticamente decisiva su due civiltà che si contendevano il controllo dell’Occidente attraverso il dominio sulle rotte del Mediterraneo.

Memmo Polselli, medico iscritto all’albo per passione, produttore di farine per professione, gestione di banca per indicazione, sta al timone delle Banca Popolare del Frusinate. Che nei mesi scorsi ha ricevuto le non benevole attenzioni dell’ufficio inquirente del Capoluogo.

Da mero rappresentante di un’istituzione deputata a raccogliere i risparmi dei frusinati per esercitare nel loro conto il credito, s’è ritrovato a capitano d’una galeazza nella tempesta. Quando l’uomo deputato a comandare la flotta della Banca Popolare del Frusinate, il direttore plenipotenziario Rinaldo Scaccia, s’è trovato sotto la lente inquirente, Polselli ha compiuto in pochi secondi una scelta. Tanto rapida quanto coinvolgente: gli ha confermato la fiducia. Sbaragliando il campo inquirente,

Domenico Polselli è uomo di ponderazione: non vive di fido, non prospera nel credito; i suoi agi derivano dalle farine che seleziona e macina nei suoi mulini, se ti piacciono le paghi quello che costano altrimenti risparmia e scegli il grano che vuoi proporre. La banca? È questione etica, non di prosperità.

Decidere di confermare nella carica l’amministratore delegato Rinaldo Scaccia appena scaraventato nel seno della tempesta è stata scelta coraggiosa. Ponderata. Ed a costo zero. Memmo Polselli aveva in tasca una manleva, firmata pochi mesi prima dagli arcigni ispettori della Banca d’Italia: che per mesi avevano rivoltato ogni zolla del terreno ed ogni cifra nei conti della Banca Popolare del Frusinate da lui presieduta. In pratica?

La Bpf era fresca d’ispezione dal più ostico soggetto ispettore, dotato d’una falange di rara competenza e immacolata capacità di giudizio analitico. Che aveva certificato la regolarità tecnica delle sue operazioni. Inquisire le sue scelte equivaleva, a quel punto a chiamare in causa le capacità d’un ufficio ispettivo paragonabile al Sant’Uffizio nei tempi di Torquemada.

Nelle ore scorse, il presidente ha compiuto il beau geste: ha allocato alcuni milioni di euro a garanzia dei suoi correntisti. Come a dire: se anche qualcosa dovesse emergere eccovi la provvista per farvi fronte e nulla finisca a carico dei nostri riparmiatori.

È il più forte segnale a tutela della crescita di un territorio: la realtà bancaria che ne raccoglie i risparmi si fa carico della possibilità di una eventuale tempesta. Scommettendo sul fatto che non ci sarà. È un segnale per gli investitori che stanno attenzionando un territorio per decidere se scommettere i loro denari sulla provincia di Frosinone. Come a dire: il sistema bancario di questa terra, a prescindere dalla sigla, è sano ed al di sopra di sospetti.

Non era dovuto, non era scontato, non era tenuto.

Farina doppio zero.

FLOP

CARLO CALENDA

C’è una differenza sostanziale tra funzionalismo e trasformismo, ma a volte è così sfumata che coglierla è difficile. È diventa roba ancor più ostica se si generano due circostanze.

La prima: quella legata alle opportunity tipiche del contesto elettorale. La seconda: quella a traino di una certa propensione dei protagonisti al bipolarismo programmatico.

È tutta roba soft, sia chiaro, mezza fuffa che specie nel caso di Carlo Calenda non fa paradigma negativo in assoluto.

Però un po’ fa riflettere. Sul clima generale della politica italiana e su chi nel subirne i meccanismi va in deroga da se stesso più di quanto non sia consentito. Dopo aver tanto a versato lo scenario infatti Calenda si candiderà alle elezioni Europee. Così. “Dopo aver consultato il Direttivo del partito, i o ed Elena Bonetti abbiamo deciso di accettare la sfida e candidarci insieme in tutte le circoscrizioni”.

Questo “per dare ancora più forza alla squadra di straordinaria qualità che abbiamo messo in campo da settimane (…) Siamo europei e lo dimostreremo l’8 e il 9 giugno” aggiunge.

“Opporsi al progetto di Meloni”

Giorgia Meloni

E dove sta il tarlo, oltre che nel fatto che quelle dei leader sono tutte candidature “pezzotte”? Lo spiega sempre Calenda: “Nei mesi scorsi ho più volte sollecitato pubblicamente tutti i leader politici a firmare un accordo per non candidarsi alle Europee”. Ecco, lui non ci voleva stare. “Schlein e Tajani hanno già scelto la strada della candidatura diretta. Ma la discesa in campo della presidente del Consiglio e la sua piattaforma antieuropea e sovranista, cambiano completamente lo scenario”.

Vero ma debole, della serie se lei trana allora cambia tutto, perciò lei è forteforte. Tra ammissione e modalità gambero dunque. e a chiosa: “Dobbiamo opporci con tutti i mezzi al progetto di ‘una piccola Italia in una piccola Europa’ di Giorgia Meloni. È necessario rispondere a questa sfida antieuropea mettendosi direttamente in gioco”.

Sì, ma era proprio necessario smentirsi così clamorosamente per farlo?

Duttile, magari troppo.