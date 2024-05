Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 2 maggio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 2 maggio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Atanasio. Per 46 anni vescovo di Alessandria d’Egitto, al Concilio di Nicea Sant’Anastasio è l’unica voce dell’ortodossia contro il dilagante arianesimo che nega il dogma trinitario. Egli stesso non era teologo, anche se il suo maestro fu Sant’Antonio abate. Muore nel 373. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 1 MAGGIO 1994

Strage sulla Frosinone-Sora / Superstrada, morte in agguato. Inquietanti interrogativi sulla sicurezza dell’arteria che ha causato altre 5 vittime. Il progettista: «Colpa degli automobilisti che corrono come pazzi». L’Anas: «Non abbiamo alcuna intenzione di chiudere la via al traffico, ma presto sistemeremo il tappetino d’asfalto e risagomeremo le curve da Boville a Castelliri». Pronti 4 miliardi per i lavori.

CASSINO / Tangenti, polizia nel mirino. Dopo l’arresto dell’agente della Stradale, sconcerto e amarezza tra i colleghi. S’allarga l’inchiesta, al vaglio le telefonate intercettate. leri vertice in Procura. Sembra che alcuni, al distaccamento, preferissero evitare di svolgere il servizio con i quattro indagati.

Auto distrutte dai tifosi. Alla fine della gara Serrone-Castro di volley. La società che ha subito l’aggressione minaccia: “Ritireremo la squadra, qui nessuno ci tutela”. Indagano i carabinieri.

ARPINO / Il figlio rivela al padre: “Mamma ti tradisce con quello”. Un imprenditore denuncia la storia ai carabinieri che esaminano venti cassette con le registrazioni degli incontri amorosi.

Il 2 maggio è uno dei soli 5 giorni dell’anno in cui i quotidiani cartacei non escono.