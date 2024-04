Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 19 aprile 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 19 aprile 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Leone IX. Originario dell’Alsazia, regione a lungo contesa tra Francia e Germania, Leone IX, al secolo Brunone di Dagsburg, arriva a Roma dopo anni di episcopato a Toul. Da Papa combatte contro la simonia e scomunica Michele Cerulario, innescando così lo Scisma d’Oriente. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 19 APRILE 1994

CIOCIARIA / Rifiuti troppo cari, denunce. Sempre più grave la situazione in molti comuni ciociari per la mancanza delle discariche. A Ceprano quindici famiglie si rivolgono ai carabinieri. Tasse comunali a sei zeri anche per agricoltori che non beneficiano della raccolta della spazzatura. Intanto a Sora, coperta dall’immondizia, il sindaco ordina la requisizione di un terreno in collina.

SORA / Salgono a quindici gli indagati per il trasferimento del Campo Boario. Inchiesta su due giunte. Il sindaco Di Stefano: «E’ tutto in regola e lo dimostreremo al magistrato». I lavori furono affidati a trattativa privata.

ANAGNI / Maxi-commessa evita la “cassa” alla Videocolor.

Sciopero al Cotral: venerdì bus fermi in tutta la Ciociaria. Azienda accusata di condotta antisindacale. La protesta è regionale ma in provincia i lavoratori bloccheranno anche gli straordinari per il mancato confronto sulle mansioni. Liberata piazza Kambo: da domani i mezzi partiranno dal nuovo deposito..

