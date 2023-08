Abbonamenti, più vicino il record di 5 anni fa

Superata quota 10.000 tessere, il Frosinone punta dritto alle 11.197 vendute nel 2018-2019. Più difficile raggiungere il tetto delle 12.000 fissato dalla società. In ogni modo servirà un’accelerazione prima della chiusura del 12 agosto. Esaurite le curve, restano posti per la Tribuna Est e la Centrale. Il dato in linea con i club della stessa fascia e in alcuni casi è anche migliore. Boom di Inter, Milan e Roma

Alessandro Salines Lo sport come passione

Due numeri a 5 cifre che ovviamente non si possono giocare al lotto. Due numeri che comunque possono essere vincenti, rappresentando il termometro della passione e dell’entusiasmo intorno al Frosinone a poco più di 2 settimane dal ritorno in Serie A dopo 4 anni. I numeri in questione sono 11.197 e 12.000. Il primo è il record di abbonamenti centrato nel 2018-2019 sempre in A, il secondo è l’obiettivo che la società si è prefissata per la campagna lanciata in vista della nuova stagione con lo slogan “Tifo solo Frosinone. L’unica squadra del mio cuore”.

“Per la proposta fatta quest’anno, competitiva rispetto a quella dell’ultima stagione di A, mi riterrò soddisfatto se supereremo 12.000 abbonamenti. A 11.900 non lo sarò”, ha detto senza mezze misure il presidente Maurizio Stirpe. Concetto ribadito da Salvatore Gualtieri. “Puntiamo a 12.000 abbonati come minimo. Sarebbe il segnale del territorio nei confronti di una società che investe sulle infrastrutture creando ricchezza. I 12.000 me li aspetto come risposta al modus operandi della società, un riconoscimento ad un presidente che ha amore e passione per il Frosinone”, ha sottolineato il direttore marketing durante la presentazione della campagna.

Superata quota 10.000

Il direttore Salvatore Gualtieri ed il presidente Maurizio Stirpe

Gli ultimi dati ufficiali parlano di 10.300 abbonamenti venduti quando mancano 9 giorni alla chiusura, fissata al 12 agosto. Esaurite le curve, restano disponibili tessere per la Tribuna Est e la Centrale. Difficile prevedere se sarà superato il record del 2018-2019 o addirittura raggiunta la fatidica quota dei 12.000. I numeri dicono che è più vicino il primato di 11.197. In ogni caso servirà un’accelerazione in questi ultimi giorni per centrare uno degli obiettivi. Il mercato potrebbe dare una mano come spesso capita in questi casi.

Il dato comunque è abbastanza positivo soprattutto in rapporto alla capienza dello stadio “Benito Stirpe” (16.227 posti, 15.192 al netto del settore ospiti) e del numero di abitanti del capoluogo (circa 43.000). E’ chiaro che la società s’aspetta di più. Vedremo quale sarà alla fine il numero definitivo.

Il confronto con le altre provinciali

Lo stadio del Cagliari

Secondo gli ultimi dati raccolti dal sito news-sports.it il Frosinone è in linea con le squadre della sua fascia. Anzi in qualche caso i numeri sono anche migliori. Finora il club ha giallazzurro può vantare più abbonamenti di Salernitana (9.940), Udinese (9.500), Monza (7.000), Empoli (4.500) e Sassuolo (2.200). Il Frosinone ha addirittura

Verona (11.000), Bologna (12.000), Cagliari (13.000) e Lecce (13.666) hanno numeri migliori ma non sono così distanti. Pur essendo città più grandi e con una tradizione diversa. Caso a parte invece l’altra neo promossa Genoa che spicca con i suoi 23.000 abbonati. Ma Genova è un capoluogo di regione con oltre mezzo milione di abitanti ed il calore del suo pubblico è noto.

Comandano le milanesi

Un colpo d’occhio dello Juventus Stadium

Inter e Milan sono i club che hanno sottoscritto il maggior numero di abbonamenti: 42.000. In leggera crescita rispetto alla scorsa stagione. Completa l’ideale podio la Roma con 40.000 tessere, +4.000 rispetto al campionato passato. Poi la Lazio a quota 26.000 ma la vendità chiuderà il 13 agosto. Boom di abbonamenti per i campioni d’Italia del Napoli (esordiranno proprio a Frosinone sabato 19 agosto) che in soli 2 giorni hanno staccato 24.000 tessere a testimonianza del grande entusiasmo dei tifosi azzurri dopo lo scudetto.

Per quanto riguarda le altre “grandi” la Juve è arrivata a 16.000 (un torneo fa erano stati 20.000), la Fiorentina a 15.000, l’Atalanta a 11.080 (nel 2022-2023 erano stati 13.467). Non disponibile infine il dato del Torino che una stagione aveva chiuso a 5.946.