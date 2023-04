Centrodestra unito si, tranquillo no

Daniele Natalia inaugura il suo comitato elettorale. Ed annuncia la sua candidatura bis a sindaco, sostenuto dal centrodestra unito. Congeda il generale dissidente Rosatella. Sostituito con Mazzucchi. Nella Lega, Nobili prosegue per la sua strada

Sarà pure un centrodestra unito, quello che si appresta a sostenere il sindaco Daniele Natalia in vista delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio ad Anagni. Lo slogan nel comitato elettorale in centro lo evidenzia e mette in chiaro. Ma, almeno a giudicare dagli ultimi fatti in città, sembra unito come una polveriera sul punto di esplodere.

Per capirlo basta mettere assieme due fatti che si sono verificati nelle ultime ore.

Forza Italia congeda il generale

Il primo è il cambio della guardia che c’è stato proprio in queste ore ad Anagni all’interno del circolo locale di Forza Italia. Qui infatti il Coordinatore regionale Claudio Fazzone ha nominato come commissario del Partito Fabrizio Mazzucchi.

Fabrizio Mazzucchi e Daniele Natalia

Decisione inevitabile, considerata la linea dello storico coordinatore Guglielmo Rosatella: ormai costantemente su una rotta di collisione con quella del sindaco. Con un piccolo problema: Daniele Natalia è anche il sub coordinatore provinciale di Forza Italia e prima di muovere un passo lo concorda con il Regionale.

Guglielmo Rosatella era arrivato al punto di non appoggiare lo schieramento del suo sindaco in vista delle Comunali. Il congedo e la sostituzione erano una scelta non più rinviabile. Accolta con grande favore dal sindaco Daniele Natalia.

Per Natalia “questa nomina va a consolidare un legame già forte tra Fabrizio Mazzucchi e Forza Italia, a maggior ragione a poco più di un mese dalle elezioni comunali che vedranno in campo a sostegno della mia candidatura a sindaco”. Per Natalia, con Mazzucchi “il Partito ha un valore aggiunto e può procedere verso quella via di sano rinnovamento e ricambio della classe dirigente”. Lo stesso senatore Claudio Fazzone ha anche spiegato quanto “sia necessaria una presenza forte sul territorio al fianco dei cittadini del mondo che produce e che intraprende”.

La controffensiva del generale

Guglielmo Rosatella

Tutto bene. Se non fosse che, almeno fino a qualche ora fa, il responsabile locale di Forza Italia in città era Guglielmo Rosatella. Che ha ormai approntato una sua lista civica, denominata Forza Azzurra, con cui si appresta a partecipare alle Comunali, anche se non con lui in prima persona.

Con ogni probabilità andrà a sostenere lo schieramento di Anagni Futura. Cioè l’area civica che si riconosce nella figura dell’ex sindaco Franco Fiorito.

Ergo, la nomina di Fabrizio Mazzucchi a commissario del Partito ad Anagni può significare una cosa sola; e cioè che, proprio in vista delle Comunali, Daniele Natalia e tutto il vertice di Forza Italia a livello Regionale e Provinciale hanno deciso di blindare il Partito, ed evitare scossoni che potrebbero essere lesivi in vista di elezioni così delicate come quelle di Anagni.

Che le acque non siano esattamente tranquille lo ha del resto confermato, casomai ce ne fosse stata la necessità, lo stesso Guglielmo Rosatella. Che si è chiesto se il Claudio Fazzone che oggi asseconda la nomina di Mazzucchi e mostra compattezza ed unità di fronte alla ricandidatura di Natalia “è lo stesso Fazzone che qualche tempo fa, parlando con me, criticava l’attività dello stesso Natalia ad Anagni”.

Posto che ovviamente si tratta di affermazioni dello stesso Rosatella, questo può voler dire soltanto che, in vista di elezioni delicate, almeno per adesso, è bene compattare tutto il centrodestra evitando spifferi che potrebbero essere pericolosi. Il che, attenzione, non vuol dire che gli spifferi non ci siano più. Ma che sono soltanto rimandati. Se le elezioni non dovessero vedere la riconferma del sindaco (ipotesi che è quanto meno possibile), a quel punto i nodi verrebbero al pettine.

I nodi leghisti

Giorgia Nobili

E sono nodi che non vengono soltanto da Forza Italia. Ma anche dalla Lega. L’altra notizia del giorno è infatti la decisione di Giorgia Nobili di esprimere una lista civica con cui partecipare alle elezioni comunali con uno degli schieramenti avversi a Natalia. Ancora da decidere se SiAmo Anagni o Anagni Futura. Perché è un dettaglio importante?

Perché Giorgia Nobili, ad oggi, è ancora il segretario della Lega di Salvini Anagni. A meno che il coordinatore provinciale Nicola Ottaviani ed il Responsabile Organizzazione Pasquale Ciacciarelli decidano di giubilarla nelle prossime ore. Anche perché nel Partito però la Nobili è oggi di fatto in minoranza, visto che è noto a tutti che la sua intenzione era quella di arrivare ad un centrodestra unito sì, ma non nel nome di Natalia.

La decisione di tutto il centrodestra di puntare invece ancora sull’attuale sindaco ha spiazzato la Segretaria. Che, in attesa di una nota ufficiale in questo senso (dovrebbe arrivare nelle prossime ore) ha fatto però capire due cose. Che non si farà da parte da sola; e che è pronta a far partire una sua lista civica. Con la quale parteciperà alle elezioni comunali; non nel centrodestra istituzionale di Natalia; Ma con SiAmo Anagni o con Anagni Futura.

Ecco perché, come si diceva all’inizio, il centrodestra Ad Anagni sarà anche unito. Ma tranquillo proprio no.