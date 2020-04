I casi aumentano, il virus è sotto controllo

Aumentano i casi positivi. Ma non significa che il virus stia tornando. È cambiata la strategia. Triplicati i tamponi. Ora si va a caccia dei possibili positivi ma senza sintomi. In calo i ricoveri in terapia intensiva

Dodici casi in provincia di Frosinone, nove in provincia di Latina: tutti nuovi e non collegati a nessun altro episodio precedente. Ma non c’è un ritorno del virus Covid-19 nelle strade del sud Lazio. L’aumento di casi positivi è legato al totale cambio di strategia attuato dalle Asl: ora è triplicato il numero dei tamponi, fino a pochi giorni fa i test venivano effettuati solo sulle persone che avevano febbre e tosse; adesso invece si va a cercare i possibili positivi asintomatici. Si cercano tra le persone che svolgono i servizi essenziali: vengono convocate per sottoporle al controllo ed evitare che contagino altri. È per questo che quei nuovi casi non rientrano nella casistica degli inattesi: non indicano una ripresa della circolazione del coronavirus.

Coronavirus, medici © Carlo Lannutti / Imagoeconomica

Lo confermano i numeri esaminati oggi durante la quotidiana video conferenza dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato con i direttori generali delle Asl e degli ospedali del Lazio. Continua la lentissima discesa dei contagi: i nuovi casi nel Lazio sono stati 144 (nelle ventiquattrore precedenti erano stati 148), la curva è stabile al 2,6%.

Indicatori in calo

I nuovi focolai che si erano accesi nelle Residenze per Anziani hanno smesso di produrre grandi numeri. Qualcuno ha chiesto perché allora non c’è stato un grande calo sui dati regionali: la risposta sta nella moltiplicazione dei tamponi che ora vengono effettuati, in virtù della nuova strategia, anche sulle persone in auto.

C’è un numero a dimostrare che la situazione è in via di miglioramento: si sono liberati altri dieci posti in Terapia Intensiva, oggi sono 187 i casi gravi. È il risultato dell’isolamento rispettato in maniera rigorosa fino a qualche giorno fa.

Allo Spallanzani si registrano casi vicini allo zero di infezione tra il personale sanitario dell’Istituto e sono al via i test sierologici, mentre al Policlinico Umberto I dopo la sorveglianza su 300 casi complessivi esaminati le positività registrate sono state 2 pari cioè lo 0,6%.

Siallarga sempre di più la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (18.368) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.767) più di 6 mila unità.

I casi a Frosinone

Coronavirus, provette con tamponi © Imagoeconomica / Carlo Lannutti

Nella Asl di Frosinone dei 12 nuovi casi positivi tre vengono da Paliano ma si tratta di anziani ospiti di una casa di riposo; il sindaco Domenico Alfieri ha verificato che nessuno di loro è stato in città nell’ultimo mese e nessun familiare è potuto andare a trovarli in questo periodo per via del blocco imposto alle visite.

Un caso è stato segnalato a Cassino: non presenta sintomi gravi al punto che è in isolamento a casa. Un altro caso viene registrato ad Anagni ed uno a Sora. In queste ore 36 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli presso le RSA e case di riposo del territorio.

Sono stabili le condizioni del DG Stefano Lorusso, ricoverato ancora in Malattie Infettive. Continuano i picchi di febbre e la fase acuta sembra superata. Il manager, oltre la passione per i numeri coltiva quella del calcio: è un allenatore con patentino. Ed è di fede romanista. Pare che in un messaggio abbia confidato che a sollevargli il morale sia il pensiero di Nicolò Zaniolo. È il campioncino giallorosso che sta affrontando un periodo di recupero da un ‘infortunio .

Vaccinazione obbligatoria

In giornata è stata firmata l’ordinanza con la quale diventa obbligatoria nel Lazio la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica. Riguarda tutti i cittadini over 65 anni e tutto il personale sanitario. L’obbligo scatterà dal 15 settembre 2020 in concomitanza con l’inizio della campagna di vaccinazione regionale.

E se qualcuno dovesse fare l’obiettore? Se si dichiarasse No Vax? La mancata vaccinazione per il personale sanitario comporterà l’inidoneità temporanea. In pratica: niente vaccino, niente lavoro.

Se a dire no fosse invece un over 65 anni? La mancata vaccinazione farà scattare il diveto di accedere a centri anziani o altri luoghi di aggregazione.

Nel Lazio scatta la forte raccomandazione per effettuare il vaccino antinfluenzale per tutti i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Si punta al pieno coinvolgimento dei pediatri di libera scelta.

“Con questa ordinanza il Lazio raccoglie l’appello lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per ridurre i fattori confondenti per il COVID-19 in presenza di sintomi analoghi” ha commentato Nicola Zingaretti.