DiFra e Max schierano le cooperative del gol

Sale la febbre per Frosinone-Juventus di sabato alle 12.30 in uno stadio “Stirpe” sold out. Una gara che promette intensità, emozioni e reti: sono le formazioni che presentano più marcatori diversi. Sarà inoltre la sfida tra i difensori-goleador Monterisi e Gatti (grande ex). I giallazzurri puntano sui baby-bomber da record, autori del 67 per cento del bottino totale

Storie diverse, obiettivi diametralmente opposti, filosofie di gioco differenti, 18 punti di differenza. Frosinone e Juve, avversarie sabato nell’attesissimo (stadio Stirpe esaurito da giorni) lunch match, sembrano così lontane ed invece hanno un denominatore comune. E non è un particolare di poco conto. Si sfideranno infatti 2 autentiche cooperative del gol. Squadre che hanno portato alla rete il maggior numero di giocatori del campionato.

Il Frosinone ben 12 (come la Roma) su 21 marcature, la Juve 11 (come Fiorentina, Atalanta e Lecce) su 24. La squadra bianconera inoltre conta ben 10 giocatori diversi che hanno segnato il primo gol del match: almeno 3 in più rispetto a qualsiasi altra avversaria nel torneo in corso (7 Inter). Insomma tante soluzioni per Eusebio Di Francesco e Max Allegri in vista di una gara che promette intensità, emozioni e quindi anche gol.

L’ex Soulé, Chiesa e Vlahovic i capocannonieri

Il fantasista argentino con 6 reti è il miglior realizzatore del Frosinone. Sabato avrà le luci dei riflettori puntati addosso: in prestito dalla Juve, al centro di voci di mercato, Allegri lo conosce bene e cercherà in tutti modi di limitarlo. Dall’altra parte con 5 gol ciascuno Chiesa e Vlahovic sono i capocannonieri della Juventus. Tra i calciatori che hanno segnato almeno 5 gol, soltanto Scamacca ha giocato meno minuti (508) rispetto al serbo (866’) che non va a bersaglio in una trasferta dalla prima giornata del torneo in corso sul campo dell’Udinese (gol e assist in quel match). Secondo le notizie che rimbalzano da Torino Chiesa e Vlahovic dovrebbero giocare entrambi titolari nella sfida di sabato.

Nel Frosinone poi ci sono 4 giocatori (Monterisi, Brescianini, Mazzitelli ed Harroui) con 2 reti. Con 1 gol Romagnoli, Lirola, Cheddira, Ibrahimovic, Reinier, Cuni e Kaio Jorge (12° marcatore stagionale). Per quanto riguarda la Juve, l’ex giallazzurro Gatti è il terzo bomber: 3 prodezze. Poi c’è il polacco Milik con 2. Una rete per i vari Bremer, Danilo, Rugani, Cambiaso, Locatelli e Miretti.

Difensori col vizio del gol

Frosinone-Juve sarà pure una sfida tra difensori-goleador. Monterisi e l’ex Gatti, autori rispettivamente di 2 e 3 reti in 14 presenze. Gol pesantissimi che sono valsi vittorie e punti. Gatti (35 partite in Serie B e 5 gol con la maglia del Frosinone nel 2021/22) è uno dei 3 difensori che hanno segnato di più finora in Serie A. Gli altri sono Dimarco dell’Inter e Martínez Quarta della Fiorentina.

Due armi in più per Di Francesco ed Allegri. Monterisi, una delle rivelazioni del Frosinone di Di Francesco, ha segnato contro l’Atalanta e poi col Genoa al termine di un’azione da manuale iniziata da Soulé e rifinita da Brescianini. Gatti invece si è rivelato micidiale in mischia e sulle palle alte infilando Torino, Monza e Napoli. Entrambi sono stati scoperti da Guido Angelozzi che li ha valorizzati. Tanto che Gatti dopo una solta stagione a Frosinone è stato ceduto alla Juve per 10 milioni di euro.

Il gol è affare per giovani

Il Frosinone ha realizzato il 67 per cento delle reti con giocatori nati dal 2000 in avanti (14/21). Una percentuale record per il campionato a conferma della politica della società. Una filosofia che sta regalando risultati lusinghieri sotto tutti i punti di vista. I 7 baby-bomber sono Soulé (6 reti), Monterisi (2), Brescianini (2), Ibrahimovic (1), Reinier (1), Cuni (1) e Kaio Jorge.