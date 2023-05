È l’ora delle preferenze, la giunta è quasi pronta

Tra qualche ora l'ufficializzazione degli eletti. E la proclamazione. La giunta di Piergianni Fiorletta prende forma. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Solo quale ora, poi Ferentino avrà la proclamazione del suo Consiglio comunale. A distanza di una settimana dal voto che ha eletto sindaco Piergianni Fiorletta con il 60,14% dei consensi, nella mattinata di lunedì arriverà il dato definitivo delle preferenze. A bloccarlo era il riconteggio nella sezione 19. Che qualcosa ha cambiato. (Leggi qui le anticipazioni: Il conteggio bis cambia gli eletti di Ferentino).

Con la proclamazione dei consiglieri eletti (11 in maggioranza e 5 all’opposizione) il sindaco Piergianni Fiorletta potrà annunciare entro la settimana la nuova giunta comunale. Il primo cittadino darà deleghe importanti anche ai consiglieri comunali eletti.

Il toto giunta aggiornato

Luigi Vittori e Piergianni Fiorletta

La maggioranza è composta da 3 consiglieri di Ferentino nel Cuore (Luigi Vittori, Federica Fiorletta e Franco Martini), 2 per Enea (Alessandro Rea mister preferenze con oltre 720 voti e Federica Mastrangeli); 2 per Nuova Ferentino (Claudio Pizzotti e Maurizio Berretta), 2 per Ferentino in Movimento Insieme Fiorletta Sindaco (Ugo Galassi e Gianni Bernardini); 1 per Raddoppiamo l’Impegno (Luca Zaccari), 1 per Uniti per Ferentino (Giuseppe Virgili).

Le indiscrezioni dicono che Piergianni Fiorletta con la sua coalizione ha fissato dei paletti: i primi degli eletti che erano anche i capolista non entreranno in giunta. Gli assessori eletti in consiglio, in base alla norma si dovranno dimettere facendo scalare il posto ai primi non eletti.

Ferentino nel Cuore avrà un assessore: contrariamente a quanto ipotizzato subito dopo le elezioni con il dato dei consiglieri comunali non ufficiali, in giunta non entrerà Massimo Gargani bensì Franco Martini che dimettendosi da consigliere farà entrare Angelo Picchi. Probabile per Martini la delega all’Ambiente. (Leggi qui: Via al toto assessori, Fiorletta inizia a costruire la giunta).

Un assessore per Enea. Qui non ci dovrebbero essere dubbi sul nome di Andrea Pro ex Segretario cittadino del Pd. Dovrebbe avere la delega di vicesindaco più Lavori Pubblici, Turismo e Spettacolo.

Assessori e presidente

Un assessorato per Ferentino In Movimento Insieme Fiorletta sindaco che potrebbe optare per una delle due quote rosa e nominare Pierina Dominici con la delega alla Pubblica Istruzione.

Un assessorato a Raddoppiamo l’Impegno. Potrebbe essere un uomo, Cristian Piermattei. In caso dovesse toccargli la quota rosa è pronta Anna Cellitti.

Un assessorato a Uniti per Ferentino, Paola Fiorini. Potrebbe avere lo Sport e la Cultura

Presidente del Consiglio comunale sarà confermato Claudio Pizzotti di Nuova Ferentino che aspirava ad un posto in giunta. Dovrebbe comunque ricevere deleghe importanti da consigliere quali l’Urbanistica Sportello Fondi, polizia municipale, manutenzione ed arredo urbano.

Tra i consiglieri comunali pare certa la delega ai Servizi Sociali per Luigi Vittori mentre per Ugo Galassi appare probabile quella al Bilancio, sportello Suap e commercio.

La variante potrebbe essere rappresentata da Ferentino In Movimento Insieme Fiorletta Sindaco, se dovesse nominare un assessore uomo in pole ci sarebbe Alfredo Bizzarri, la seconda quota rosa a quel punto andrebbe a Raddoppiamo l’Impegno.