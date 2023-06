È morto Gianrico Ranaldi

Si è spento Gianrico Ranaldi, principe del foro di Cassino e docente di Diritto Penale all'Università di Cassino. Eguagliò il padre Aurelio Pietro: entrambi giganteschi con e senza la toga

Stava male: lo sapevano in pochi, bastava poco più di una mano per contarli. Non voleva si sapesse: non sopportava l’ipocrisia e meno ancora avrebbe sopportato la solidarietà di facciata. La sua sfida contro la malattia l’ha combattuta con lo stretto familiare e d’amicizie necessario: come sempre nella sua vita breve ed esaltante. Gianrico Ranaldi sulla soglia dei cinquant’anni era già un Principe del Foro. Le candeline le avrebbe spente lunedì.

Avvocato e professore di Procedura Penale all’università di Cassino. Abilissimo conoscitore di ogni meandro del Diritto Penale, capacissimo di percorrere sentieri riservati a pochi sollevando la luce della Cassazione e delle fonti autentiche. E pronto a spiegarlo alle nuove generazioni con una chiarezza adamantina.

Un destino segnato. Dai buoni esempi. Quelli di una famiglia nella quale la toga si indossava subito dopo avere dismesso body e pannolini. E nella quale guardare sempre agli ultimi ricordando che non si lascia nessuno indietro. Come insegnava papà Aurelio Pietro Ranaldi: monumento al diritto penale cassinate ed eguagliato solo da un figlio che ne conservava la memoria come stella polare. (Leggi qui: Pietro Ranaldi e la parabola del biliardino).

Di lui aveva preso la passione per il Diritto, la capacità di andare fino in fondo alle cose senza limitarsi alla loro superficie e la loro apparenza. Aveva la stessa rara dote dell’umiltà che lo portava a ricevere con la stessa cura, tanto il capitano d’industria quanto il più povero dei pensionati. E difenderli con altrettanta passione e competenza. Socialista riformista e lombardiano dentro l’anima.

Il papà Pietro Ranaldi, primo da destra

Sul solco di quelle convinzioni aveva partecipato alle elezioni Politiche di dieci anni fa: fu un plebiscito ma fu anche l’anno dello tsunami grillino, la ‘democrazia diretta‘ portò a Montecitorio meteore dallo spessore evanescente di fronte alla solidità della sua struttura. Gianrico commentò da suo pari: “La Democrazia vince sempre, il Popolo ha sempre ragione”.

Con altrettanta serenità aveva appreso della malattia. L’aveva tenuta confinata a pochi. L’ha affrontata da suo pari. Cedendo solo quando è stato giusto.

Le reazioni

«Siamo sconvolti – commenta il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cassino, Giuseppe Di Mascio – Ci lascia un amico ed un gigante della professione. Un avvocato ed un accademico il cui valore era unanimemente riconosciuto. Rivolgo, a nome mio personale e dell’Ordine di Cassino, un pensiero ai suoi cari e al loro immenso dolore». Questa mattina ci sarà un ricordo ed un momento di raccoglimento in tribunale prima dell’inizio delle udienze.

«Cassino perde uno dei suoi più validi professionisti, ma sopratutto un uomo perbene, una persona leale e sempre corretta» dice il sindaco Enzo Salera.

Inconsolabile il presidente nazionale di ConfimpreseItalia Guido D’Amico: «Perdo un amico fraterno, un consigliere abilissimo e disinteressato, soprattutto perdo la persona più corretta, limpida ed onesta che abbia incontrato durante la mia esistenza».

In lacrime l’ex sindaco Carlo Maria D’Alessandro: «I miei pensieri li affido al vento perché ti giungano ovunque tu sia. Il tuo sorriso arrivava prima di qualunque cosa. Le parole non hanno alcun senso di fronte a tutto ciò. Un uomo perbene, un grande professionista, un amico fraterno».