Frosinone, le scommesse di Di Francesco

[DENTRO IL MERCATO] Un altro colpo a sorpresa del club ciociaro: è arrivato il giovane difensore brasiliano Lusuardi. Dopo Kvernadze e Cuni, la società continua a puntare su giocatori giovani e sconosciuti che possano regalare nuove soluzioni. Al tecnico l’arduo compito di valorizzarli e lanciarli. Altri movimenti: interessa il centrale De Winter della Juve

Alessandro Salines Lo sport come passione

Giorgi Kvernadze, Marvin Cuni e nelle ultime ore Mateus Lusuardi. E’ anche il mercato delle scommesse e toccherà ad Eusebio Di Francesco provare a vincerle. Ovvero lanciare quei giocatori giovani, sconosciuti ed esordienti nel calcio italiano che possono regalare soluzioni importanti alla squadra e creare valore alla società. Ed i precedenti del Frosinone sono a dir poco incoraggianti se parliamo dei vari Gatti e Boloca che hanno spiccato il volo partendo proprio dallo “Stirpe”.

Insomma il direttore Guido Angelozzi è un abile giocatore d’azzardo e spesso è riuscito a far saltare il banco. La speranza dei tifosi è che anche stavolta il dirigente siciliano ed il suo staff ci abbiano visto lunghi. Certo non mancano i rischi ma fanno parte del mestiere. Nessuno è infallibile, gli errori di valutazione capitano.

La new entry verdeoro

Il giovane difensore Lusuardi

E’ stato il colpo dell’ultimora. Un colpo a sorpresa. Direttamente dal brasile è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino il difensore centrale Mateus Henrique Vanelli Lusuardi, 19 anni, mancino, proveniente dal Criciuma, lo stesso club dove è cresciuto l’ex attaccante giallazzurro Eder. Lusuardi sarà messo sotto osservazione da Di Francesco che cercherà di valorizzarlo e capire le reali potenzialità. Il tecnico deciderà se utilizzarlo per la prima squadra o farlo crescere con la nuova Primavera di Angelo Gregucci.

Il difensore brasiliano è un investimento di prospettiva tanto che potrebbe essere ingaggiato a titolo definitivo. Gli osservatori giallazzurri hanno stilato relazioni importanti sul conto di Lusuardi, ritenuto un difensore moderno, forte fisicamente, capace di giocare sia in una difesa a 4 che a 3. Ma è stato impiegato pure da terzino sinistro. E’ dotato di una buona tecnica com’è nella tradizione dei difensori brasiliani. Un nuovo Bremer? Così qualcuno lo ha definito.

Gli “underdog” Kvernadze e Cuni

L’attaccante georgiano Giorgi Kvernadze

Di Francesco li ha potuti allenare e studiare sin dalle prime battute del ritiro. E si sarà fatto già un’idea. Gli attaccanti Giorgi Kvernadze e Marvin Cuni sono autentiche scommesse del mercato anche se con una storia diversa. Il georgiano, paragonato al connazionale e stella del Napoli Kvaratskhelia, è finito nei radar frusinati già dalla primavera scorsa. Dopo la promozione l’affondo decisivo e l’arrivo in prestito con diritto di riscatto. A Fiuggi ha avuto qualche problema fisico e solo nel primo test contro il Città Mondragone ha potuto mettersi in mostra giocando uno scampolo di gara con tanto di gol.

L’attaccante Marvin Cuni

Discorso diverso per Marvin Cuni che in ritiro ha giocato tutte le 3 amichevoli, siglando 4 reti. E’ stato pescato nella terza serie tedesca al Saarbrucken dove la scorsa stagione ha segnato 9 reti in 32 partite. Un acquisto inatteso che ha colto di sorpresa tutti. Ma in pieno stile-Angelozzi. Attaccante centrale, ben strutturato fisicamente, veloce, piedi buoni, è cresciuto nelle giovanili del Bayern e nazionale under 21 albanese. Per il Frosinone è un profilo molto interessante tanto da essere acquistato a titolo definitivo con una percentuale del 50% al Bayer su una futura cessione.

Il ruolo di Di Francesco

Di Francesco catechizza il gruppo

L’allenatore sarà fondamentale nell’eventuale crescita di questi 3 giovani di belle speranze. Toccherà a lui tirare fuori quelle qualità che in tanti hanno intravisto in Kvernadze, Cuni e Lusuardi. Un po’ come ha fatto Grosso con Gatti, Boloca e Zerbin (solo per fare qualche nome). L’ex tecnico non ha esitato a lanciarli, credendo sin da subito nelle loro potenzialità. Regalando tanta fiducia e permettendo loro di sbagliare come è giusto che sia quando si parla di giovani. Ed alla fine ha avuto ragione.

Di Francesco sicuramente non lascerà nulla d’intentato anche se il campionato di Serie A è un’altra cosa e a volte gli esperimenti possono essere rischiosi. Sarà una grande sfida. Una sfida nella sfida. Ma se la vincerà potrebbe ottenere risultati insperati sotto tutti i punti di vista. Anche una salvezza.

L’altro mercato

Guido Angelozzi

Il Frosinone continua a lavorare senza sosta per rinforzare la rosa. La difesa è sempre il reparto più attenzionato. Gli ultimi arrivi di Romagnoli e di Lusuardi ovviamente non bastano. E così Angelozzi ha sondato il centrale belga De Winter, attualmente in tournée negli States con la Juve. Il difensore, classe 2001, nazionale under 21 del Belgio, è reduce dal prestito ad Empoli dove ha collezionato 14 presenze. Interessa anche al Genoa mentre lo Spezia appare più defilato.

Infine perfezionate alcune operazioni minori. Gli ex Primavera Evan e Condello sono stati ceduti in Serie C, rispettivamente al Rimini e alla Pro Vercelli. Il difensore andrà in prestito, l’attaccante a titolo definitivo. Al Messina invece è destinato la punta Luciani sempre in prestito.