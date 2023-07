Governance Poll 23, Mastrangeli tiene

La rilevazione sul gradimento dei sindaci piazza quello di Frosinone in una casella che è praticamente la stessa del 2022

Resiste. Senza scalfitture, senza crepe. Nonostante gli sgambetti della sua stessa maggioranza, grazie all’assenza di mordente delle opposizioni. Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli mantiene tutto il gradimento dei suoi elettori: lo certifica Governance Poll 2023.

È la tradizionale rilevazione del consenso degli amministratori locali svolta per Il Sole 24 Ore dalla Noto Sondaggi. La classifica è stata pubblicata oggi. Si tratta del gradimento, da parte dei cittadini, dei Governatori di Regione e Sindaci.

Il metodo è… Noto

La Governance Poll 2023 ha preso in considerazione 87 comuni capoluogo di provincia e le Regioni in cui vige la regola dell’elezione diretta. I Comuni non testati sono quelli come Latina che hanno eletto il sindaco a maggio-giugno 2023. O commissariati o retti dal vicesindaco.

Le interviste sono state effettuate tra maggio e giugno 2023, utilizzando sistemi misti: Cati, Cawi ed il sistema Tempo Reale di creazione dell’Istituto demoscopico Noto Sondaggi. Tradotto: sono i sistemi per la raccolta, l’aggregazione e l’elaborazione dei dati. L’istituto di Antonio Noto ha un livello di affidabilità elevato: non a caso viene utilizzato dalla trasmissione televisiva di Bruno Vespa “Porta a porta“.

Per ogni Regione sono stati ascoltati 1.000 soggetti, mentre il campione è di 600 elettori in ogni Comune. Disaggregati per genere, età ed area di residenza.

Chi sale e chi scende: Sala in vetta

Beppe Sala

Tra i sindaci, al primo posto c’è quello di Milano Giuseppe Sala, civico di centrosinistra: ha il 65% del gradimento dei suoi elettori. Al secondo posto si conferma Marco Fioravanti sindaco di Ascoli Piceno, espressione del centrodestra, con il 64,5% di gradimento. Seguito da Antonio Decaro, primo cittadino di Bari, centrosinistra, con il 64%.

Scende dal primo al quarto posto Luigi Brugnaro sindaco di Venezia eletto dal centrodestra. Ha comunque un ragguardevole 63% di consenso dei suoi concittadini. Ex aequo c’è Michele Guerra, primo cittadino di Parma, di centrosinistra con il 63%.

La situazione di Frosinone: dov’è Mastrangeli

Riccardo Mastrangeli

Il sindaco del Capoluogo ciociaro Riccardo Mastrangeli, si piazza al 36mo posto assoluto, su 87 Comuni monitorati dalla Noto Sondaggi, con un gradimento del 55%. Dopo un anno di governo si tende a perdere qualcosa: il sindaco di Frosinone è rimasto praticamente nella stessa posizione di gradimento registrata dalla Noto Sondaggi un anno fa. A voler essere fiscali, rispetto al giorno delle elezioni avvenute poco più di un anno fa, perde lo 0,3%

Mastrangeli infatti era stato eletto con il 55,3% dei voti, vincendo il turno di ballottaggio con Domenico Marzi. Di fatto, il gradimento di Mastrangeli nella popolazione dopo più di 365 giorni di governo cittadino è stabile. E comunque con 5 punti in percentuale in più rispetto alla soglia psicologica del 50%.

Gli altri nel Lazio: cala Gualtieri

Roberto Gualtieri (Foto © Roberto Vettese)

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri (Pd) si piazza al 67mo posto con un gradimento del 50%, perdendo però, rispetto al giorno delle elezioni, ben 10 punti percentuali in 2 anni.

La prima cittadina di Viterbo Chiara Frontini si colloca al 16mo posto con il 56,5% di gradimento. Lo fa perdendo tuttavia l’ 8,4% di consensi da quando è stata eletta.

Mentre Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti, è al 59mo posto, con il 52% dei consensi perdendo solo lo 0,2% di quando è stato eletto primo cittadino.