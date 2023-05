I grandi ex del passato raccontano la storia del Frosinone

[A BORDOC…ITTA’] Sabato in occasione della sfida contro il Genoa singolare iniziativa della Lega Serie B con protagonisti le vecchie glorie Danilo Soddimo, Marco Cari, Angelo Brunello e Paolo Santarelli. Al parco Matusa ricorderanno ai tifosi la loro esperienza in giallazzurro e poi saranno presenti allo stadio

Riannodare i fili col passato per avere consapevolezza del presente e soprattutto del futuro. La storia è maestra di vita ed il calcio ovviamente non fa eccezione. Se oggi i tifosi del Frosinone possono gioire per la promozione in Serie A, lo devono anche a quanti negli anni scorsi hanno lottato per i colori giallazzurri e scritto pagine importanti del club. E sabato in occasione della partitissima Frosinone-Genoa i sostenitori giallazzurri avranno la testimonianza di 4 grandi ex come Danilo Soddimo, Marco Cari, Angelo Brunello e Paolo Santarelli.

Grazie all’iniziativa “A BordoC…ittà” della Lega Serie B e del suo title sponsor BKT Tire una panchina da calcio mobile si sposterà toccando alcuni angoli storici della città accompagnata appunto dalle vecchie glorie che autograferanno e regaleranno i palloni della BKT Tire.

Un evento speciale

Il Frosinone anni ’70 con Angelo Brunello (secondo in piedi a sinistra)

L’iniziativa non sarà una semplice passerella di ex ma ha un significato più profondo. I più giovani potranno conoscere la storia ed i valori della squadra del cuore attraverso i racconti di giocatori che hanno attraversato varie epoche dagli anni ’70 fino ai giorni nostri. “Sarà una bella occasione per tutti i tifosi di vivere con loro il prepartita di una delle gare più importanti della stagione ricordando le storiche annate che li ha visti protagonisti con la maglia del Frosinone”, hanno detto i promotori.

Le 4 “leggende” a partire dalle 12 saranno al parco Matusa (l’ex stadio dove hanno giocato per anni) per incontrare i tifosi. Poi si sposteranno allo stadio “Stirpe”. Prima del fischio d’inizio infatti la panchina mobile farà il suo ingresso allo stadio, permettendo ai 4 ex di vivere la partita da bordocampo. Durante l’intervallo Soddimo, Cari, Brunello e Santarelli, dopo aver salutato tutto lo stadio, lanceranno la “BKT Football Truck Challenge” che coinvolgerà 2 tifosi in una gara di velocità con il BKT Football Truck, il modellino telecomandato diventato oramai iconico come porta-pallone. L’organizzazione della manifestazione è stata curata da BKT in collaborazione con la Lega, l’agenzia Havas Play, il Frosinone Calcio e il Comune.

Soddimo, tris di promozioni

Danilo Soddimo

I tifosi giallazzurri potranno riabbracciare un giocatore come Danilo Soddimo, protagonista del Frosinone dal 2013 al 2019. L’attaccante romano, oggi 35 anni ed ancora in campo con il Real San Basilio (il club del quartiere dove è cresciuto), ha conquistato 3 promozioni di cui 2 di fila dalla Serie C alla A ed un’altra nel massimo campionato dopo la finale playoff vinta contro il Palermo.

E’ stato uno dei simboli del doppio salto della squadra di Stellone e tra l’altro ha segnato il primo gol in Serie A del Frosinone contro il Torino. Un autentico pezzo di storia giallazzurra. Un’ala forte tecnicamente e di grande temperamento. Idolo della tifoseria che ha sempre apprezzato il suo attaccamento alla maglia oltre alle indubbie qualità. Nel Frosinone ha collezionato 157 presenze con 12 reti e 19 assist.

Cari, Brunello e Santarelli: monumenti del Frosinone

Marco Cari

Non poteva mancare all’appello Marco Cari, l’ex portierone che guida la speciale classifica dei fedelissimi con 287 partite. Apprezzato allenatore dopo aver smesso di parare, Cari ha giocato per 9 anni nel Frosinone dal 1980 al 1989 vincendo i campionati di Serie D e C2. Originario di Ciampino, cresciuto nelle giovanili della Lazio, è uno personaggi iconici del Frosinone che ha vissuto in ogni sua sfaccettatura.

Paolo Santarelli

Non sono da meno Angelo Brunello e Paolo Santarelli. Il primo è stato il bomber degli anni ’70 conquistando la storica promozione in Serie C nel 1970-71 dopo un duello con il Latina. Cinque stagioni in giallazzurro con 131 partite e 35 gol. Santarelli invece è il secondo cannoniere di tutti i tempi con 64 reti in 167 gare. Secondo solo a Daniel Ciofani. Un primato che ha mantenuto per diversi anni. L’ex bomber ha giocato in Ciociaria dal 1974 al 1977 e dal 1980 al 1983 vincendo la Serie D nel 1981.

Insomma 3 “monumenti” del calcio frusinate che hanno segnato la storia del club giallazzurro e possono raccontare tanto del passato.