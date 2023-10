Il Giudizio Universale: Bologna-Frosinone 2-1

Il Pagellone di Bologna-Frosinone 2-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Bologna-Frosinone 2-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Frosinone, a Bologna un Ko e troppi rimpianti)

IL MIGLIORE

Soulé

Matias Soulé calcia il rigore del 2-1 (Foto: Serena Campanini © Ansa)

Realizza il terzo gol stagionale calciando un rigore magistrale: palla da una parte e portiere dall’altra. Partita riaperta ma non è bastato. Nel primo tempo è troppo discontinuo, grazie anche agli avversari che gli concedono pochissimo spazio.

Quando può però si fa notare (sinistro dalla distanza di poco alto e cross invitante per Garritano). Nella ripresa tutt’altra musica, diventa una spina nel fianco della difesa emiliana. E’ uno degli ultimi ad arrendersi ed infatti al 95’ costruisce la super chance per Marchizza.

Voto: 6,5

Turati

Turati si oppone al tiro di Orsolini

Nel giro di 3’ subisce 2 reti per certi versi rocambolesche. Sulla seconda è protagonista in negativo: la sua uscita di pugni in tuffo consente a De Silvestri di colpire di testa da fuori area e segnare. Poi evita il naufragio opponendosi al tiro di Orsolini.

Nel finale di partita tiene in vita il Frosinone salvando su Ndoye.

Voto: 5,5

Oyono

Si presenta con una bella percussione in area conclusa debolmente tra le braccia di Skorupski. E’ una partita in salita, Lykogiannis e Saelemaekers sono molto vivaci ed intraprendenti. Il secondo gol nasce dalla sua parte dove viene messo in mezzo da Zirkzee e Lykogiannis. Poteva fare meglio ma è meno brillante. Paga forse il surplus di impegni tra campionato (è tra quelli che ha sempre giocato) e Nazionale.

Voto: 5,5

Dal 40’ s.t. Kaio Jorge

Esordio per l’attaccante brasiliano che gioca una partita ufficiale a distanza di 20 mesi.

Voto: s.v.

Okoli

Il difensore Okoli in marcatura su Zirkzee (Foto: Serena Campanini © Ansa)

Monta la guardia su Zirkzee che non è un vero centravanti e svaria molto. Il duello è dispendioso ma il centrale fa il suo anche quando Di Francesco lo sposta sul centrosinistra. E’ sfortunato nell’azione dell’1-0: il suo rinvio finisce tra i piedi di Saelemekers. Negli ultimi minuti del secondo tempo cerca di dare manforte agli attacchi della squadra cercando gloria sulle palle alte.

Voto: 6

Romagnoli

Al rientro da titolare dopo aver smaltito l’infortunio, s’impappina in occasione della prima rete quando non riesce a liberare l’area dopo il tocco sbagliato di Zirkzee. Al di là dell’episodio non appare tranquillo e sicuro come nelle precedenti partite. Nella ripresa sale leggermente di tono.

Voto: 5,5

Marchizza

Orsolini è il cliente più scomodo della gara e lo mette a dura prova. Malgrado la sofferenza non rinuncia a spingere e spesso si propone come allo scadere del primo tempo quando serve un ottimo pallone a Cheddira. Nel convulso ha una ghiotta doppia chance per pareggiare ma non riesce ad inquadrare la porta prima di destro e poi di sinistro (il suo piede). Peccato.

Voto: 5,5

Mazzitelli

Capitan Mazzitelli entra in campo per il riscaldamento

L’ennesima partita di sostanza e qualità viene macchiata dall’espulsione nel finale per doppia ammonizione (salterà la trasferta di Cagliari). Ma ha più di qualche giustificazione considerando il momento caldo del match.

Nel primo tempo impegna 2 volte Skorupski, nella ripresa ha un’occasionissima ma non è preciso.

Voto: 6

Barrenechea

Inizia la partita ringhiando su Freuler, Ferguson cerca di sporcargli il giro palla, c’è battaglia Aebischer. L’argentino incontra più di qualche difficoltà soprattutto nei primi 20’-25’. Poi aggiusta le misure e cresce al punto di provare la conclusione senza precisione. Nell’ultimo quarto lascia il posto a Brescianini.

Voto: 6

Dal 29’ st Brescianini

Di Francesco lo inserisce per regalare centimetri e muscoli alla squadra. Tuttavia si nota poco.

Voto: s.v.

Reinier

Confermato nella formazione titolare dopo l’ottimo esordio ed il gol col Verona. Schierato da trequartista dietro Cheddira, appare e scompare. Fatica ad entrare in partita e soprattutto a giocare senza palla. Al contrario quando può toccare la sfera qualcosa di buono viene fuori. In una partita complicata e vibrante doveva mettersi qualcosa di più.

Voto: 5,5

29’ s.t. Ibrahimovic

La personalità non gli manca al giovanissimo tedesco. Qualche discreta giocata sia in fase offensiva che difensiva.

Voto: s.v.

Garritano

Garritano in un duello con De Silvestri (Foto: Serena Campanini © Ansa)

Un passo indietro rispetto alle precedenti uscite (Fiorentina e Verona) quando era stato tra i migliori in campo. Il suo raggio d’azione è ridotto e poi di fronte ha l’esperienza di De Silvestri. Qualche spunto che poteva aver miglior fortuna.

Voto: 6

Dal 20’ s.t. Baez

Entra col piglio giusto e sulla sinistra crea problemi alla retroguardia bolognese. La sua freschezza in alcune circostanze sembra poter fare la differenza.

Voto: 6

Cheddira

Poco prima dell’intervallo ha sulla testa la palla del 2-1 ma colpisce debolmente senza cattiveria. Poteva essere il gol della svolta come è capitato con il Sassuolo. Un errore che rappresenta la fotografia di una partita grigia. Beukema e Calafiori hanno vita facile.

Voto: 5

Dall’11’ s.t. Cuni

Il fallo su Cuni

Scuote l’attacco gettandosi nella mischia a testa bassa e con grande orgoglio. Ha il merito di conquistare il rigore con una bella giocata, diventa un pericolo per i difensori del Bologna. Ottimo impatto, è in crescita.

Voto: 6,5

Di Francesco

Eusebio Di Francesco

Paga i 3’ di blackout che consentono al Bologna di andare sul 2-0 grazie ad una serie di svarioni. Il piano partita comunque era stato ben preparato, l’approccio a tutto pressing più che buono. Nell’intervallo è riuscito a riorganizzare la squadra che alla fine avrebbe meritato il pari.

Indovinati i cambi soprattutto quello di Cuni finalmente decisivo. Terza sconfitta stagionale che si può archiviare senza troppi danni considerando la classifica. Domenica prossima match delicatissimo a Cagliari per cercare di muovere la classifica. Senza capitan Mazzitelli.

Voto: 6