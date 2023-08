Il Giudizio Universale: Frosinone-Napoli 1-3

Il Pagellone di Frosinone-Napoli 1-3. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

IL MIGLIORE

Baez

Si procura il rigore coprendo il pallone prima di Cajuste. E’ pericoloso nel finale di primo tempo con un bel tiro al volo e nella ripresa timbra il palo grazie ad una punizione magistrale. L’attaccante uruguaiano si conferma una delle rivelazioni di questo primo scorcio di stagione. La fiducia di Di Francesco è la riprova. Molto intraprendente, mette in difficoltà Olivera e fino a quando tiene fisicamente è uno dei giocatori più presenti del Frosinone.

Voto: 6,5

Dal 30’ st Canotto

Di Francesco lo getta nella mischia dopo averlo convocato a sorpresa. Rientrato dal prestito alla Reggina che non lo ha riscattato dopo la manca iscrizione, non può essere al top e si vede.

Voto: s.v.

Turati

Stefano Turati

Non è impeccabile sul pari di Politano. Si riscatta nella ripresa quando salva su Raspadori tenendo in partita la squadra. Sul secondo e terzo gol può fare poco. Gioca diversi palloni con i piedi partecipando alla costruzione del basso.

Voto: 6

Oyono

Forse paga lo scotto dell’emozione. Esordire in Serie A contro i campioni d’Italia non è da tutti i giorni. Gioca con meno personalità rispetto alle precedenti uscite, sembra più timido, forse preoccupato da Raspadori. Viene ammonito, ma soprattutto tiene in gioco Osimhen in occasione del terzo gol.

Voto: 5,5

Monterisi

Parte col piglio giusto riuscendo a limitare in avvio Osimhen ma a lungo andare il nigeriano gli prende le misure e diventa devastante. Paga l’inesperienza e commette errori decisivi. Ma non si poteva chiedere di più ad un ragazzo che la stagione scorsa era riserva e veniva impiegato da terzino. Comunque non si risparmia.

Voto: 5,5

Romagnoli

Ottimi interventi, buone letture ma pure sbavature gravi come sul 2-1 del Napoli. Anche lui deve pagare la tassa-Osimhen. Ci mette il mestiere quando serve ma a volte non basta. Non ha paura nel giro palla davanti l’area e questo è un segnale positivo. Si batte comunque con grande orgoglio.

Voto: 6

Marchizza

Riccardo Marchizza

Con Di Lorenzo e Politano il Napoli sfonda proprio dalla sua parte. Tanta sofferenza, ma conta anche il lavoro di squadra che a volte non ha funzionato. Una partita difficile, in salita. A tratti anonima. Da notare il cross sul fronte opposto per la conclusione al volo di Baez.

Voto: 5,5

Gelli

Moto perpetuo del centrocampo giallazzurro. Considerando che nemmeno un anno fa giocava in Serie C, la mezzala livornese sta veramente bruciando le tappe. Parte da una sua sortita l’azione dalla quale nasce il rigore del momentaneo vantaggio. Taglia e cuce gioco, buoni gli inserimenti. Tutto ciò fin quando le gambe ed il fiato lo sostengono.

Voto: 6

Mazzitelli

Capitan Mazzitelli in un duello con Raspadori

Una prova di sostanza con qualche punta di qualità macchiata indelebilmente da errori decisivi. Perde palla a centrocampo e consente al Napoli di ribaltare il fronte fino al gol di Politano. Poi si fa letteralmente travolgere da Di Lorenzo nell’azione dell’1-2. Rimedia un cartellino giallo.

Voto: 5,5

Dal 30’ s.t. Brescianini

Non riesce a rianimare il centrocampo giallazzurro.

Voto: s.v.

Harroui

Harroui a segno su rigore

Realizza il primo gol del Frosinone in questo campionto battendo benissimo il rigore conquistato da Baez. Gioca un buon primo tempo mettendo tecnica e lucidità. Duetta con Caso ma servirebbe maggiore incisività nei 16 metri.

Voto: 6,5

Dal 41’ s.t. Barrenechea

Esordio a Frosinone per l’ex Juve in una partita già segnata.

Voto: s.v.

Cuni

Applicazione ed impegno non gli mancano. Pressa, sgobba, fa la guerra con Juan Jesus e Rrahmani. Almeno nel primo tempo fisicamente tiene il confronto ma con il passare dei minuti i difensori del Napoli gli prendono le misure. Si fa vedere poco in area e per un attaccante non è un merito. Tuttavia è un giovane all’esordio assoluto nel calcio tricolore e quindi le attenuanti ci sono tutte.

Voto: 5,5

Dal 22’ s.t. Borrelli

Non va meglio del suo compagno. Avrebbe dovuto regalare freschezza e forza. Ed invece sbatte sul muro azzurro.

Voto: 5,5

Caso

Caso marcato da Di Lorenzo

Viaggia ad intermittenza. Quando s’accende è pericoloso, cerca lo scambio con Harroui ma in area dovrebbe essere più concreto. Temibile in contropiede, conquista la punizione del palo di Baez. In alcuni momenti dovrebbe garantire maggiore lavoro di copertura.

Voto: 6

Dal 22’ s.t. Kvernadze

Assente il suo più famoso connazionale Kvara, prova a prendersi la scena. Ma non ci riesce cercando a volte di strafare. Deve assolutamente capire i meccanismi e le dinamiche del calcio italiano e non solo di Di Francesco.

Voto: 5,5

Di Francesco

Il tecnico Di Francesco

Bene l’impatto con la partita e l’atteggiamento tenuto almeno fino al terzo gol quando i giallazzurri si sono arresi. Con una rosa incompleta ha dovuto fare di necessità virtù ed il suo Frosinone non ha sfigurato. Anche sulle scelte si può eccepire poco. Forse dopo il vantaggio o sull’1-1 la squadra doveva cercare di serrare le fila ed invece ha lasciato troppi spazi. Ma tra il dire ed il fare c’era un super-Napoli.

Voto: 6