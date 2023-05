Il Pantano di Renzi per far ripartire Italia Viva

Matteo Renzi ha nominato Adamo Pantano coordinatore provinciale di Italia Viva per la Ciociaria. Prende il posto di Salvatore Fontana che ha lasciato l'attività politica

La nomina è arrivata in serata: il sindaco di Posta Fibreno Adamo Pantano è il nuovo coordinatore provinciale di Frosinone di Italia Viva. Lo ha nominato in serata il presidente nazionale del Partito, Matteo Renzi, ricostituendo così il gruppo dirigente per i 91 Comuni ciociari.

Prende il posto dell’ex consigliere comunale di Cassino Salvatore Fontana che nelle settimane scorse aveva annunciato la sua irrevocabile decisione di lasciare l’attività politica.

Esperienza e militanza

Adamo Pantano

Adamo Pantano fino al 2021 era nei quadri dirigenti del Partito Democratico della provincia di Frosinone. Faceva parte della Direzione provinciale ed era stato commissario del circolo a Sora. Aveva condotto le trattative culminate poi con la candidatura di Luca Di Stefano diventato sindaco della città.

Lo scorso autunno è stato in corsa sotto la bandiera di Italia Viva per un seggio al Senato nel collegio uninominale Frosinone-Latina. A prescindere dal risultato, la sua candidatura è stata l’elemento aggregatore per quei sindaci d’area ma non allineati. Da lì è nata la proposta di candidare nello scorso dicembre Luca Di Stefano anche alla guida della Provincia di Frosinone. Centrando pure in questo caso il risultato.

Ad Adamo Pantano ora spetteranno la rappresentanza del Partito nella Provincia; svolgere funzioni di supporto e raccordo con gli amministratori del territorio; le azione di controllo e coordinamento dei Comitati; indicare le strategie di indirizzo circa le attività da svolgere nei loro ambiti di azione.