Il quarto atto della presidenza Pompeo

Il centrocampista ciociaro ceduto in prestito all’Alessandria dove ritrova il tecnico Moreno Longo con il quale ha conquistato la sua seconda promozione in Serie A. S’interrompe una storia di calcio e vita lunga oltre 10 anni con 232 le presenze e 6 reti tra Serie C, B ed A. Via anche Casasola (Cremonese), nel mirino Oyono nazionale del Gabon.