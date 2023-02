La mossa di Cambiare su Regionali e Comunali

La civica Cambiare prende posizione. Sulle Regionali di domenica e lunedì: indicando tre nomi da sostenere. Ma anche sulle Comunali. Si alle Primarie. Ma con una coalizione diversa da quella che vuole fare Vittori. Galassi intanto...

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Il fronte si allarga. Almeno sulla carta. Se sia vero o solo pretattica lo diranno le prossime settimane. Si fa più ampio il numero delle formazioni che vuole arrivare alla scelta del candidato sindaco di Ferentino passando attraverso le Primarie. A quell’elenco da oggi si aggiunge anche Cambiare, storica lista civica di Ferentino presente da oltre dieci anni sullo scenario politico cittadino.



Nel 2013 in una coalizione di centrosinistra Cambiare riuscì ad ottenere oltre 600 voti eleggendo un consigliere comunale poi passato ad un altro Gruppo. La lista non entrò in giunta. Nel 2018 Cambiare è ancora in campo: stavolta al fianco del candidato di centrodestra Franco Collalti; cala il numero dei voti ottenuti e non riesce ad eleggere nessun consigliere. Ora ci riprova.

Un ruolo per Regionali e Comunali

Antonio Pompeo

Nella riunione del direttivo svolta nelle scorse ore sono state prese due decisioni strategiche. Innanzitutto in vista delle elezioni regionali di domenica e lunedì prossimi Cambiare ha scelto di sostenere tre candidati. Dividerà il proprio consenso tra l’ex sindaco Antonio Pompeo del Pd, Michela Spaziani del M5S e Cinzia Bellone del PSI.

La decisione del gruppo Cambiare è stata presa “alla luce anche delle tematiche dei tre candidati vicine alle linee programmatiche della nostra civica. Soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il mondo del lavoro, le infrastrutture”.

L’altra decisione strategica Cambiare l’ha presa in vista delle amministrative previste tra maggio e giugno. Il Gruppo ha infatti confermato di voler partecipare alle Primarie per scegliere il candidato sindaco. Sta già lavorando con altri gruppi civici per unire le forze ed individuare un nome di sintesi sul quale puntare.

Cambiare ma con chi

Giuseppe Virgili

C’è però un passaggio chiave. Sbaglia chi pensa che stia nascendo un grande blocco unitario alternativo ad Antonio Pompeo. Cambiare infatti ha puntualizzato che la volontà del gruppo civico è quella di creare una coalizione diversa da quella che ha in mente Ferentino nel Cuore dell’ex vicesindaco Luigi Vittori.

Perché è un passaggio chiave? Ferentino nel Cuore è stata la prima lista Civica a lanciare l’idea delle Primarie per la scelta di un candidato sindaco. Ma la

coalizione che ha in mente Ferentino Nel Cuore è di centrosinistra ed è diversa da quella ipotizzata da Cambiare che punta invece al Civismo.

Il candidato di punta di Ferentino nel Cuore è Piergianni Fiorletta. Alle Primarie di Ferentino nel Cuore confermate oggi da Luigi Vittori leader del gruppo, dovrebbero partecipare l’ex assessore Massimo Gargani e l’area di Giuseppe Virgili leader di Uniti per Ferentino. Che nelle ore scorse, a chi gli ha chiesto se punta alla candidatura come sindaco, ha risposto che “Ferentino ha bisogno di una grande personalità, con una visione di insieme vasta e strategica. Con la capacità di vedere lontano e di unire sensibilità diverse. Personalità come non se ne vedono in giro da quando ha lasciato la politica il senatore Francesco Scalia”. Il quale ha già detto d’avere già dato e di non essere disponibile ad un rientro.

Il fronte Pompeo

Vincenzo Galassi con il compianto senatore Romano Misserville

Per quanto riguarda il fronte dell’ex sindaco Antonio Pompeo la coalizione civica formata da Pd, Fare Futuro, Nuova Ferentino, Lista Pompeo e Gruppo Indipendente annuncerà nei prossimi giorni il nome del proprio candidato sindaco.

A meno di clamorosi colpi di scena sarà l’avvocato penalista ed appena confermato presidente dell’ordine degli avvocati di Frosinone, Vincenzo Galassi. L’intenzione è quella di allargare la coalizione il più possibile ai civici.

Sul fronte centrodestra tutto fermo e non si esclude che ognuno possa andare per proprio conto e rafforzare una delle coalizioni che si stanno formando. (leggi qui: La via delle Primarie, se ne avranno il coraggio).