La vera battaglia per Montecassino non è l’Unesco

Senza ricevuta di ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. Non è quella per ottenere il riconoscimento di Patrimonio dell'Umanità la vera battaglia per Montecassino. Ma quella contro l'ignoranza

Il Comune di Cassino avvia l’iter per ottenere il riconoscimento di Montecassino come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Encomiabile l’iniziativa del sindaco di Cassino: più ancora la motivazione. “Poniamo così riparo ad una grave lacuna nella cultura mondiale. Perché era una grave mancanza che non fosse già incluso nel Patrimonio Unesco un sito come Montecassino, dove venne scritta la regola benedettina cioè il più eccezionale esempio di monachesimo”. (leggi qui: Bye bye osteria Di Biasio: ora in Aula tutti educati).

Capitale di un patrimonio intellettuale ed artistico immenso, ritenuta fonte insostituibile del Sapere occidentale grazie ai volumi della sua immensa biblioteca, ma anche modello di sviluppo sostenibile ante litteram, Montecassino è centrale nella storia culturale d’Europa. Se oggi in Occidente siamo permeati di democrazia lo dobbiamo al pensiero di Aristotele salvato dai monaci amanuensi di Montecassino.

Il chiostro di Montecassino (Foto: Michele Di Lonardo)

È encomiabile quella battaglia. Ma non sarà un successo se resterà limitata al traguardo che ci si è dati con il Consiglio comunale dell’altra sera.

Occorre infatti una vera battaglia senza quartiere contro l’ignoranza imperante. Perché ancora troppi pensano che Montecassino sia una chiesa un po’ più grossa delle altre, che tra quelle curve ci siano comodi anfratti per l’intimità clandestina. Montecassino è altro. È la culla dell’Occidente e del pensiero moderno.

Distruggerla, con il rischio di incendiare quei libri e quel patrimonio di conoscenza, ci ricorda la dimensione della barbarie di una guerra. Chi bombardò non ci fece bella figura.

Questo dovrebbe ricordarci quanto è importante, pericoloso, strategico, decisivo, un libro con le sue pagine.

Senza Ricevuta di Ritorno.