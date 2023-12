Il caso Saxa Gres ed il fondo americano che investe in Ciociaria. La paura di un bis del caso Catalent: messa in fuga dalle lentezze burocratiche. Il segnale dato dal sindaco di Roccasecca. Antonio Cardillo, dirigente provinciale FdI invita a guardare avanti e cogliere l’occasione, sintonizzarsi sul futuro dei nuovi investimenti, puntando sulla crescita sostenibile e sull’importanza di aziende come Stellantis.