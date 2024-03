Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 29 marzo 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 29 marzo 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Eustasio. Ucciso nel III secolo durante le persecuzioni anticristiane scatenate dagli imperatori romani, viene commemorato dal Martirologio Romano, il calendario dei santi la cui prima edizione ufficiale è stata approvata da Papa Gregorio XIII nel 1584. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 29 MARZO 1994

L’Istat lancia l’allarme: la Ciociaria nel mirino del crimine organizzato. Secondo gli ultimi dati riferiti al 1993. Diminuiscono i delitti minori mentre aumentano quelli più gravi e i casi irrisolti. Crescono le rapine in banca, alle poste e ai Tir. Per le associazioni a delinquere balzo in avanti del 18 per cento.

FROSINONE / Mille firme per il centro storico. Appello per bloccare il degrado, Comune sotto accusa.

TERRACINA / «Guerra agli sfaticati». Dopo otto mesi di attesa il primo cittadino si sfoga: ecco i mali del Comune. Il sindaco: «Da oggi chi non lavora avrà vita dura». Vincenzo Recchia: «La mia piccola rivoluzione è iniziata nei rapporti tra cittadini e istituzioni». I progetti e le emergenze.

CALCIO – SORA / «Troppe critiche: ecco il male che ci affligge». Di Pucchio si difende. «Non siamo mai sosi sotto il terzo posto – sbotta il tecnico – Non condivido le accuse, si è perso il senso della misura»..

