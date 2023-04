Mulattieri, il bomber infallibile: un gol ogni 131 minuti

Il centravanti del Frosinone, autore di 11 reti, ha la media più alta tra gli attaccanti che occupano i primi posti della classifica marcatori. Superati i vari Lapadula, Cheddira, Brunori e Pohjanpalo. Samuele ha segnato 5 volte da subentrato a conferma del suo grande fiuto sotto porta. Il presente è la volata finale, il futuro sono gli Europei Under 21 e chissà la Nazionale maggiore

Alessandro Salines Lo sport come passione

Quando Mancini ha scovato in Argentina lo sconosciuto oriundo Retegui, in tanti si sono chiesti: allora perché non convocare Mulattieri, il giovane bomber della Serie B? Forse la risposta sta nella chiamata dall’Under 21 dove tra l’altro ha segnato una doppietta alla Serbia ed è destinato a recitare un ruolo da protagonista ai prossimi Europei. Oppure ci sono altri motivi. Chissà.

Fatto sta che Samuele Mulattieri, 22 anni, spezzino, uomo-gol della capolista Frosinone, sta vivendo un momento magico. E non solo per le 11 reti siglate, l’ultima sabato a Perugia. Ha la media-gol più alta (rapporto minuti giocati e marcature) tra gli attaccanti che viaggiano neo primissimi posti nella classifica marcatori. Superati infatti i vari Lapadula, Cheddira e Brunori che occupano il podio.

Numeri straordinari

Samuele Mulattieri in azione

Il centravanti giallazzurro sta stupendo tutti con un rendimento eccezionale. Le sue qualità si conoscevano, una promessa, un talento. Ma a Frosinone è esploso nonostante la concorrenza ed un minutaggio relativamente basso. Ha segnato 11 reti in 28 gare giocando 1.445’ su 2.520’. Una media di 1 gol ogni 131’. Senza rigori e partendo titolare solo 14 volte. Ed infatti quasi la metà (5) delle marcature le ha firmate da subentrato, dimostrando una capacità d’impattare la gara fuori dal comune. Come è successo a Perugia per non andare troppo indietro nel tempo. Nel suo score anche 4 assist.

Numeri importanti per l’attaccante spezzino, capocannoniere nell’Inter Primavera 2018-2019 con 15 reti, exploit in Olanda nelle file del Volendam (18 gol in 30 partite) e la stagione scorsa buona esperienza a Crotone (6 sigilli in 28 presenze) malgrado un infortunio. Numeri inconfutabili e per questo ha lasciato perplessi la sua esclusione dall’undici di partenza a Perugia ma probabilmente Grosso ha voluto gestirlo dopo il ritorno dagli impegni in Nazionale. “Io cerco sempre di dare il meglio, sono un giocatore che si può esprimere bene anche subentrando dalla panchina e quindi va bene così”, ha sgombrato il campo Mulattieri al microfono di Sky Sport.

Nessuno come Samuele

L’attaccante Cheddira del Bari (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Nel rapporto minuti-gol Mulattieri sarebbe il capocannoniere del campionato. La sua media finora è inarrivabile anche per i primi 3 della classifica marcatori. Lapadula del Cagliari guida la graduatoria dei cannonieri con 16 reti (3 rigori) in 2.259’ (1 ogni 141’). Al secondo posto Cheddira del Bari (15 gol di cui 5 penalty in 2029′, 1 ogni 135’); al terzo Brunori del Palermo (14 di cui 4 rigori in 2.503, 1 ogni 179’). Anche Pohjanpalo del Venezia, autore di 11 reti (1 penalty) in 2.316’, ha una media più bassa (1 gol ogni 211’).

Statistiche che certificano ancora di più il grande campionato disputato finora dall’attaccante del Frosinone. Ed inoltre bisogna sottolineare che Mulattieri è il più giovane nel lotto dei bomber della Serie B.

Presente e futuro

Mulattieri festeggiato dai compagni dopo un gol

Per Mulattieri sarà un finale di stagione a dir poco intenso. Società, tecnico e tifosi confidano nelle sue reti per chiudere la pratica-promozione. Probabilmente, già a partire dalla prossima gara con l’Ascoli, Grosso dovrebbe concedergli un minutaggio più alto per ritrovare la via del gol smarrita nelle ultime 3 partite (solo 1 gol segnato appunto da Mulattieri).

Dopo il campionato, l’attaccante canarino sarà impegnato agli Europei Under 21 in programma in Georgia e Romania dal 21 giugno all’8 luglio. Mulattieri finora ha collezionato 5 presenze e 3 reti con gli azzurrini.

Mulattieri con la maglia azzurra

Ma il centravanti ligure quest’estate diventerà inevitabilmente uomo-mercato. A Frosinone è in prestito con diritto di riscatto e controriscatto da parte dell’Inter. Il club giallazzurro sicuramente eserciterà il riscatto come anche i nerazzurri il contro. Già a gennaio il giocatore era stato attenzionato da diverse società (Atalanta, Udinese, Empoli e Sassuolo) e quindi l’Inter potrebbe monetizzare. Ma in caso di promozione in Serie A del Frosinone non è escluso che i 2 club possano trovare un accordo per lasciare Mulattieri in Ciociaria dove potrebbe farsi le ossa nel massimo campionato in un ambiente che conosce e nel quale è apprezzato.