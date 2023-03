Mura e cuori non si ricostruiscono allo stesso modo

Senza ricevuta di ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. Se si butta giù un muro è possibile riedificarlo e farlo anche meglio. Ma ricostruire la pace nei cuori è molto più complesso

Chi è passato attraverso le cose, spesso è in grado di dire una utile parola d’aiuto. Per questo, una volta, quando il parto avveniva tra le mura di casa, si mobilitava il mondo familiare femminile. Ma solo quelle che sapevano cosa dire e cosa fare. Non è momento quello né per chiacchierone né per filosofe.

Lo stesso, succede per cose molto più semplici. L’esperienza di chi ci è passato in mezzo è utile: ci evita di fare le cose sbagliate, ci fa risparmiare tempo, evita danni maggiori. Bisogna avere la voglia di ascoltare.

Più è grande la questione, più è grande l’aiuto che ci può venire da quelle parole.

Parole come: “si possono ricostruire le pietre e riedificare gli spazi ma molto complessa e delicata è l’opera di guarigione dei cuori”. Se rompiamo una cosa, possiamo ricomprarla; se la danneggiamo, possiamo ripararla. Ma se seminiamo odio verso qualcuno, ricostruire la fiducia è complesso, molto difficile: più di quanto lo sia rialzare le mura di un edificio distrutto.

Parole che hanno un peso diverso se vengono pronunciate da Montecassino, che le sue mura le vide distrutte da una inutile e assurda follia umana. Rialzare quelle mura fu quasi un dovere morale per chi le aveva buttate giù.

Il sentimento che c’era prima ha richiesto anni ed anni di lavoro per essere recuperato. Troppi i morti, troppo ampia l’inutile carneficina di civili.

Proprio dall’alto di quella esperienza, Montecassino oggi, nel giorno di San Benedetto, ha ricordato che le mura di Ucraina si potranno ricostruire, presto o tardi. Ma l’odio che si sta seminando nei cuori degli uomini richiederà molto più tempo per essere bonificato. (Leggi qui: Montecassino invoca la pace di San Benedetto sull’Europa).

A Montecassino, di distruzioni e ricostruzioni, ne sanno qualcosa.

Senza Ricevuta di Ritorno.