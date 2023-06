Due consiglieri sono sull'Aventino ma Santucci tiene un profilo basso. E con esso garantisce sonni tranquilli a Cianfrocca "sconfessato" da Iovino

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Arriva all’epilogo lo scontro tra FdI e il resto della coalizione di centrodestra guidata dal sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca. La chiusura della maggioranza alle richieste di rimpasto di FdI comunicata in data 8 giugno avrà effetti. Chiusura con tanto di lettera che contesta il comportamento del consigliere Gianluca Borrelli nell’ultimo consiglio comunale, additandolo di essere più vicino all’opposizione per i suoi comportamenti, porta il coordinatore di FdI Damiano Iovino ad annunciare il passaggio del Partito in minoranza.

Cosa sta accadendo e perché il rimpasto

La decisione pur nella sua gravità dal punto di vista politico non cambia, per ora, gli equilibri. Quelli e numeri che seppur si ristringono (9-8) per Cianfrocca e che gli garantiscono una continuità. Perché? Semplice. FdI ha tre consiglieri. Tuttavia se due di questi sono sull’Aventino, Iannarilli e Borrelli, (di fatto chi per un motivo e chi per un altro da inizio mandato) il capogruppo (non si sa ora fino a quando) Mattia Santucci non è sulla stessa linea.

Pensare di passare all’opposizione è impensabile visto che dall’apertura dello scontro ha sempre mantenuto un profilo basso e dialogante con il resto della coalizione stima confermata tra l’altro da un post di un esponente della maggioranza sui social. Quindi Cianfrocca può dormire sonni tranquilli poi quello che accadrà in casa FdI è tutto da vedere

La trattativa invernale

Che la richiesta di rimpasto non sarebbe andata a buon fine era risaputo. Una trattativa nata in pieno inverno e che in questi mesi non ha mai trovato aperture significative. Prima FdI ha chiesto il cambio della presidenza del consiglio e niente. Poi è entrato in scena un secondo assessorato. Ma di fatto tra riunioni fumose e inconcludenti sono passati mesi e nessuno ha mai voluto fare un passo indietro o in avanti. Infine la chiusura della maggioranza, che almeno per chiarezza ha cassato la vicenda, con la nota sottoscritta da tutti i capigruppo. Insomma un Natale di Alatri all’insegna della crisi del centrodestra che sembra voler ripercorrere quanto sta accadendo nella vicina Frosinone.

Esattamente come a Frosinone

Dove richieste di assessorati vengono disattese creando forti polemiche interne. La conferma che il centrodestra è forte nelle urne ma debole quando amministra. E comunque governare con un solo voto a tre anni dalla scadenza del mandato non è un bel messaggio. Di questo Cianfrocca deve tenerne conto. Per un solo motivo. Ogni consigliere di maggioranza ora sa di essere decisivo.