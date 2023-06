Pistolesi come il Frosinone: il “Toro di Morolo” conquista la Serie A

L’ex bomber ciociaro è diventato dg del settore giovanile della Salernitana. L’incarico è arrivato dopo una gavetta in tutte le categorie. I complimenti al club di Stirpe

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Francesco Pistolesi, il popolare “Toro di Morolo”, è sbarcato in Serie A. Sì, come il Frosinone. L’ex bomber ciociaro infatti è diventato il nuovo direttore generale del settore giovanile della Salernitana, l’ambiziosa squadra campana del presidente Iervolino che per il terzo anno di fila militerà nel massimo campionato ed affronterà tra le altre proprio il Frosinone.

Pistolesi, un passato nel settore giovanile dell’Udinese e tanti gol tra Serie C e Dilettanti, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha intrapreso giovanissimo la carriera di direttore sportivo prima e successivamente direttore generale. Viene dalla gavetta: Morolo, Sora e Viterbese i club dove si è fatto le ossa. Ed ora il grande salto in Serie A. Il coronamento di un sogno anche se è rimasto con i piedi per terra. “Per me deve rappresentare un punto per fare sempre meglio”, si è schermito.

Un’autentica scalata fino alla Serie A

Il giovane dirigente ciociaro è approdato alla Salernitana dopo un percorso partito dai campionati minori. Una vera e propria scalata durante la quale ha accumulato una buona esperienza. “Durante l’anno ci sono stati dei contatti, che poi si sono concretizzati nel mese di giugno”, ha spiegato Pistolesi che però non si esalta. Mantenendo una grande umiltà, fondamentale nel mondo del calcio.

“Sicuramente provo una grande soddisfazione, ma deve essere per me un punto di partenza per migliorare e cercare di fare sempre meglio”, ha spiegato il “Toro di Morolo” che da giovanissimo ha fatto parte di un settore giovanile importante quale quello dell’Udinese fino alla Primavera.

Un occhio sui giovani calciatori ciociari

Il neo dirigente granata parla del lavoro che lo attende. Cosa è cambiato nei settori giovanili? “Sicuramente oggi il sistema è più complesso ma bene o male nel calcio ci sono sempre le stesse dinamiche – ha spiegato Pistolesi – I suggerimenti che posso dare ad un ragazzo che vuole sfondare nel calcio è sicuramente quello di non subire le pressioni dei genitori. Bisogna coltivare questa passione sempre come un sogno, ma alimentarlo ogni giorno con sacrificio e lavoro”.

Da grande conoscitore del calcio ciociaro e laziale Pistolesi potrebbe portare con sé qualche ragazzo del territorio. “Il mercato è appena iniziato e stiamo cercando di costruire una Primavera all’altezza del nome della Salernitana. Quindi il 1 luglio all’apertura delle liste vedremo il da farsi”, chiosa il direttore.

Standing ovation al Frosinone

Il presidente Maurizio Stirpe

Ammira la squadra giallazzurra neopromossa in Serie A. L’ennesimo grande risultato della società frusinate. “Il presidente Maurizio Stirpe ha sempre dimostrato di saper raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, sia a livello tecnico che strutturale – ha continuato Pistolesi – Il Frosinone in A è una grande soddisfazione per il territorio ed il popolo ciociaro”.

Il direttore strizza l’occhio al club canarino. Chissà, un domani le strade potrebbero incrociarsi. “Non ho mai avuto contatti per poter lavorare con loro – ha sottolineato – Certo che mi piacerebbe, vedremo in futuro. Per adesso però penso a raggiungere gli obiettivi stagionali. Puntiamo a disputare un buon campionato e costruire giocatori funzionali al progetto Salernitana”.

Parola di “Toro di Morolo”.